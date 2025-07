Revilla revela que lleva "en guerra" con Montoro "desde 2012": "Me vino con el dedo... '¡tenga usted cuidado!'"

Miguel Ángel Revilla, expresidente de Cantabria, ha estado en laSexta Xplica para hablar, entre otras cosas, de Cristóbal Montoro. En sus palabras, ha desvelado que lleva "en guerra" con el exministro "desde el año 2012" y que incluso le señaló con el dedo. "¡Tenga usted cuidado!", cuenta.

"Llevo en guerra con él desde 2012. Alguna vez me paró... mira, en 2015 me lo volví a encontrar. Me vino con el dedo, '¡tenga usted cuidado!'. Parece mentira, que me señales con el historial que tienes", expresa Revilla.

Y cuenta algo acerca de Montoro. Acerca de su cátedra: "En 1979. Catedrático. Este no ha falsificado el título. Dos años y pidió la excedencia porque se dedicaría a al política. Dio 20 clases".

"Nombró a una chica muy competente para que diera las clases. Ahora sigue allí. Pero el tema para mí escandalosos es que hasta que este señor no se jubila a los 65 años, desde 1981 que pide la excedencia, aguantó la cátedra sin dimitir y no permitió que los que esperaban accedieran a la plaza. Esto dice mucho", concluye Revilla.