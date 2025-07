Revilla desmiente que se haya paralizado la demanda del rey emérito: "Miro todos los días el buzón por si llega la papeleta"

Miguel Ángel Revilla ha desmentido en laSexta Xplica que el rey emérito haya retirado la demanda que le había interpuesto. "Es mentira. La verdad es que sigo bajando todos los días al buzón a ver si llega la papela y no llega, y ya han pasado dos meses y medio", ha expresado el expresidente de Cantabria, tras lo que ha contado que su abogado le ha dicho que "está la cosa en unos plazos que no son normales".

"Él verá lo que hace. Yo tengo la conciencia muy tranquila. No te puedes imaginar el cariño que tengo de toda la gente que sabe que no he mentido, que no he hecho más que trasladar lo que tanta gente ha dicho", ha defendido el político, quien, ha dicho, no se puede "callar las injusticias".