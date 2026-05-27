La reflexión de Esteban Urreiztieta sobre el caso Leire: "Esta trama es la kitchen del PSOE"

Esteban Urreiztieta, subdirector de 'El Mundo', analiza en Más Vale Tarde el auto del juez Pedraz sobre el caso Leire Díez que, según el periodista, "va a ser un hito en estos años de corrupción".

Más Vale Tarde analiza el auto del juez Pedraz sobre el caso Leire y los requerimientos de la UCO en la sede del PSOE, entre otros lugares, con Esteban Urreiztieta.

Para el subdirector de 'El Mundo' esta trama "es la kitchen del PSOE". El periodista señala que el juez sitúa el periodo de reflexión de Pedro Sánchez tras la imputación de Begoña Gómez como "punto de inflexión de la trama" y a Santos Cerdán como "autor material e intelectual" de la operación.

Urreiztieta también ahonda en la cuestión que mucha gente se pregunta: "¿Cómo es posible que el PSOE encargara a una persona como Leire Díez un trabajo semejante?".

En este sentido, recuerda una frase que le dijo José Luis Ábalos, con el que Leire se reunió en una ocasión para decirle que iba a conseguir archivar su caso: "Yo pensé: 'A dónde va Leire con la guitarra de plástico'".

"Lo que demuestra la Justicia, y esto es inédito hasta el momento, es que fondos del PSOE se utilizaron para pagar a Leire, que se le puso un sueldo de 4.000 euros, que se utilizó un despacho de abogados para articular facturas falsas y derivarle 27.000 euros, que hubo esa oferta de 50.000 euros a Carmen Pano para que cambiara su versión... lo que todos sospechábamos queda confirmado en ese auto que va a ser un hito en estos años de corrupción", concluye.

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