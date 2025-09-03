Reducir abonos para que no canten: el despacho de Montoro trató de disimular algunos cobros con una especie de "pitufeo"

Los detalles Un nuevo informe de Hacienda revela que Equipo Económico recibió más de cinco millones de más de una treintena de 'lobbys' y patronales.

Un informe de Hacienda ha desvelado que el despacho Equipo Económico, fundado por Cristóbal Montoro, intentó ocultar cobros de lobbys y patronales mediante "pitufeo", reduciendo los pagos para evitar sospechas. Durante el gobierno de Mariano Rajoy, el despacho ingresó más de cinco millones de euros de asociaciones empresariales, incluyendo farmacéuticas, eléctricas e inmobiliarias. La investigación se centra en la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales, y en Codere, que pagó 679.000 euros a la consultora. El informe también menciona a la CEOE de Madrid y otras asociaciones, y destaca que Antonio Beteta sugirió a las empresas contratar a la consultora de Montoro para lograr sus objetivos.

Farmacéuticas, gasísticas, eléctricas, inmobiliarias, o incluso, casas de apuestas. Son más de una treintena las que habrían pagado esta cantidad al despacho del exministro Cristóbal Montoro, aunque en el foco de la investigación del juez está la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AGFIM).

Si bien los investigadores en su informe señalan que Equipo Económico habría tratado de hacer una especie de "pitufeo" con los pagos, es decir, cobrar en cantidades más pequeñas para que no cantara tanto, finalmente no se hizo así, pero porque la asociación se negó a ello.

También sobre el juego está la lupa puesta y más concretamente sobre la firma Codere, que llegó a pagar 679.000 euros a la consultora creada por Montoro. Los agentes destacan que la modificación en la Ley realizada por el ya exministro les beneficiaba de forma directa. Además, los Mossos d'Esquadra destacan la casualidad de que el consejero de Codere fuera Rafael Catalá, subsecretario de Hacienda con Montoro y que luego volvió al Ejecutivo de la mano de Mariano Rajoy.

Este informe sobre los grandes pagadores, no obstante, revela todo tipo de lobbies y patronales, como la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) de Madrid, asociaciones fotovoltaicas e incluso, el Consejo General de Colegios Oficiales de Farmacéuticos.

La premisa la dejó recogida el entonces secretario de Estado de Administraciones Públicas, Antonio Beteta, quien habría sugerido a las empresas que para lograr sus fines contrataran a la consultora de Montoro.