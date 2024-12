Feijóo acusa al PSOE de rendir "pleitesía al 1": "Aguanta Pedro, te echaremos democráticamente"

Para Alberto Núñez Feijóo, el Gobierno está más débil que nunca tras la declaración de Víctor de Aldama que señala directamente al Ejecutivo y a la dirección del PSOE. El líder de la oposición, que ha clausurado la XXVII Intermunicipal del PP en Valladolid, ha asegurado que el único fin del Congreso Federal que los socialistas están celebrando este fin de semana en Sevilla es "autoelogiarse, no cambiar y callar a quien no les da la razón", en referencia a la dimisión de Juan Lobato como líder del PSOE de Madrid. Además, ha señalado que el PSOE quiere que "solo se escuche a uno, o mejor dicho, al '1'", en referencia a cómo se refería a él Víctor de Aldama en varias conversaciones que mantuvo con el CEO de Air Europa.

Tras varios meses pidiendo la dimisión de Sánchez, Feijóo asegura ahora que el presidente del Gobierno no merece esa salida de La Moncloa, ya que supondría marcharse con "honor": "Llegados a este punto, ya no le merece la pena dimitir". "Aguanta, Pedro, no dimitas porque no te mereces irte con un mínimo de honor, te vamos a echar los españoles libre y democráticamente", ha añadido Feijóo, respondiendo a las palabras del presidente el pasado viernes en las que aseguraba que los ciudadanos le dicen "aguanta, Pedro" .

Además, ha denunciado que el liderazgo de Sánchez en el PSOE se basa en "que le den la razón en todo" para "que se permitan los engaños y las mentiras". "Yo no estoy aquí para que se ovacione la desvergüenza a cambio de un salario. Eso es Pedro Sánchez. Y yo no soy Pedro Sánchez. Nunca lo seré. No entiendo la política así. Y jamás me comportaré así", ha proclamado.

Culpa al PSOE por "no alzar la voz" contra Sánchez

También ha señalado directamente al resto de barones y dirigentes socialistas, a los que culpa de "arrastrar todo el partido a los líos del círculo más cercano" de Sánchez en lugar de "alzar la voz".

"Allá el Partido Socialista que permite que se les obligue a quemarse las manos poniéndolas en el fuego por quien no mueve un dedo por nadie que no sea él mismo", ha apuntado. "Si no cambiáis, sois tan culpables como él por permitirlo. Allá ellos, en su decadencia y en su desmoronamiento. Es su problema", ha dicho Feijóo, señalando directamente los militantes del PSOE.

Un recuerdo a las víctimas de la DANA

Alberto Núñez Feijóo no ha querido pasar por alto la catástrofe de la DANA, de la que esta semana se ha cumplido un mes, en su clausura de la Intermunicipal 'popular' y ha asegurado que el PP trabajará para la reconstrucción de las zonas afectadas. "La emergencia no ha finalizado, estaremos juntos en la reconstrucción", ha dicho el presidente 'popular' para terminar con un "¡visca Valencia!".