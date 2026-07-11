Feijóo aboga por "una política decente" y el PP señala a Sánchez tras la imputación del expresidente de Correos

¿Qué han dicho? Con el líder de los populares afirmando que "es lo mínimo que se merece un país serio", Tellado apunta directamente al socialista: "No queda nadie limpio cerca de él porque es quien lo mancha todo".

En un mitin en Valladolid, Feijóo afirmó que "no es el día de corrupción ni de escándalos", recordando a las víctimas del incendio en Los Gallardos, pero rápidamente criticó al Gobierno de Pedro Sánchez por la imputación de Juanma Serrano, expresidente de Correos y exjefe de Gabinete de Sánchez, en el caso Leire. Feijóo subrayó que la política debe ser decente, mientras Miguel Tellado, su número dos, se centró en la implicación de Serrano, calificándolo como "otro íntimo de Sánchez". El juez Pedraz investiga más de 9.300 mensajes entre Serrano y Leire Díez, y la posible intervención de Serrano en su contratación. A pesar de la preocupación, la ejecutiva socialista defiende a Sánchez como el principal perjudicado.

"No es el día de corrupción ni de escándalos". Eso es lo que dijo Feijóo en Valladolid. En un mitin desde el que recordó a las víctimas del incendio en Los Gallardos. En uno en el que, minutos después, pasó de nuevo a la carga contra el Gobierno de Pedro Sánchez a causa de la imputación del expresidente de Correos y exjefe de Gabinete del líder socialista.

Después de que el juez Pedraz incluyese el nombre de Juanma Serrano entre los imputados del caso Leire. "Que la política sea decente no es un sueño. Es lo mínimo que se merece un país serio".

El líder del PP ha pasado de puntillas por el asunto, pero el que se ha recreado con todo ha sido Miguel Tellado, que habla de "otro íntimo de Sánchez" para referirse a la imputación de Serrano.

"No queda nadie limpio cerca de Sánchez porque el que lo mancha de todo es el propio Sánchez", ha apuntillado el número dos de Alberto Núñez Feijóo.

Todo, tras la imputación de Serrano. Tras las sospechas del juez Pedraz ante esos más de 9.300 mensajes entre el que fuera jefe de Gabinete de Sánchez antes de llegar a La Moncloa y Leire Díez, presunta fontanera de los socialistas.

El magistrado quiere saber si Díez le reportaba sus andanzas cuando el presidente del gobierno pensó en dejarlo todo en 2024, durante esos días de reflexión.

Además, investiga también si el expresidente de Correos intervino en la contratación de Leire Díez en esa empresa.

A pesar de que según fuentes de Europa Press hay preocupación, en la ejecutiva federal socialista siguen defendiendo a un Sánchez al que consideran el principal perjudicado.

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