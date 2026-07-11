Ahora

Tensión política

Feijóo aboga por "una política decente" y el PP señala a Sánchez tras la imputación del expresidente de Correos

¿Qué han dicho? Con el líder de los populares afirmando que "es lo mínimo que se merece un país serio", Tellado apunta directamente al socialista: "No queda nadie limpio cerca de él porque es quien lo mancha todo".

Feijóo, en un acto del PP
Escucha esta noticia
0:00/0:00

"No es el día de corrupción ni de escándalos". Eso es lo que dijo Feijóo en Valladolid. En un mitin desde el que recordó a las víctimas del incendio en Los Gallardos. En uno en el que, minutos después, pasó de nuevo a la carga contra el Gobierno de Pedro Sánchez a causa de la imputación del expresidente de Correos y exjefe de Gabinete del líder socialista.

Después de que el juez Pedraz incluyese el nombre de Juanma Serrano entre los imputados del caso Leire. "Que la política sea decente no es un sueño. Es lo mínimo que se merece un país serio".

El líder del PP ha pasado de puntillas por el asunto, pero el que se ha recreado con todo ha sido Miguel Tellado, que habla de "otro íntimo de Sánchez" para referirse a la imputación de Serrano.

"No queda nadie limpio cerca de Sánchez porque el que lo mancha de todo es el propio Sánchez", ha apuntillado el número dos de Alberto Núñez Feijóo.

Todo, tras la imputación de Serrano. Tras las sospechas del juez Pedraz ante esos más de 9.300 mensajes entre el que fuera jefe de Gabinete de Sánchez antes de llegar a La Moncloa y Leire Díez, presunta fontanera de los socialistas.

El magistrado quiere saber si Díez le reportaba sus andanzas cuando el presidente del gobierno pensó en dejarlo todo en 2024, durante esos días de reflexión.

Además, investiga también si el expresidente de Correos intervino en la contratación de Leire Díez en esa empresa.

A pesar de que según fuentes de Europa Press hay preocupación, en la ejecutiva federal socialista siguen defendiendo a un Sánchez al que consideran el principal perjudicado.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. El incendio de Los Gallardos evoluciona "relativamente bien dentro de la gravedad" tras calcinar 6.600 hectáreas
  2. Feijóo se defiende de las críticas por sus palabras sobre el absentismo laboral: "¿Sabéis lo que os digo? Que me da igual"
  3. El líder supremo Mojtaba Jamenei clama "venganza" por el asesinato de su padre y los iraníes señalan a Trump: "¡Te mataremos!"
  4. Óscar López, elegido candidato del PSOE a la Comunidad de Madrid con el máximo de avales
  5. La importancia de escuchar a los pacientes con cáncer y respetar sus prioridades: "Me dieron el diagnóstico sin mirarme a la cara"
  6. Al menos 15 heridos, uno de ellos con una cornada en la cara, en un peligrosísimo quinto encierro de San Fermín 2026