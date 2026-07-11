Predicando desde la polémica: Luis Argüello y sus constantes salidas de tono metiéndose en política

Los detalles Durante la última semana, el presidente de la Conferencia Episcopal ha vuelto a realizar polémicas declaraciones como dar a entender que el Gobierno es "una banda de ladrones".

El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha generado controversia al insinuar que el Gobierno es "una banda de ladrones", lo que provocó una respuesta de Félix Bolaños. Argüello es conocido por sus declaraciones políticas, como sus comentarios sobre el Orgullo y la autodeterminación de género, que también han generado polémica. En 2018, afirmó que los candidatos debían ser "enteramente varones, por tanto, heterosexuales". Recientemente, sugirió una moción de censura y elecciones anticipadas. Bolaños le respondió cuestionando si le parecería apropiado que el Gobierno calificara a la Iglesia de "banda de agresores sexuales". Argüello ha intentado explicar sus declaraciones, pero algunos sectores de la Iglesia, como el arzobispo de Tarragona, se han distanciado de sus palabras.

La última polémica del presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, ha sido dar a entender que el Gobierno es "una banda de ladrones", unas palabras que le han valido la respuesta de Félix Bolaños. Ahora bien, esta no es ni de lejos su única polémica ya que, casi siempre que tiene ocasión, Argüello se moja políticamente.

Porque dicen que Dios habla a través de sus siervos, pero hay alguno que nos pone difícil creerlo y este es el caso del presidente de la Conferencia Episcopal. Hace apenas un par de días, sus palabras iban sobre el Orgullo: "Qué bien lo del Orgullo; porque ese es el pecado de Satán". Pero podrían ser sus palabras hace casi una década, concretamente de 2018: "A candidatos que sean enteramente varones, por tanto, heterosexuales".

Más recientemente, hace un año, también dejaba sus reflexiones políticas en una entrevista: "Lo suyo sería una cuestión de confianza, una moción de censura y, si no, dar la palabra a los ciudadanos". Si entonces enfadaron al Gobierno, las de esta semana lo han hecho más: "Cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones, a las pruebas me remito".

Tanto que Bolaños le ha escrito una carta. "¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como 'banda de agresores sexuales, a las pruebas me remito'?", ha cuestionado el ministro en la misiva.

Poco después, Argüello ha dado explicaciones... a su manera: "Cada uno verá por qué se siente aludido porque yo no he hablado del Gobierno". Lo cierto en que en su cita, esa apostilla de "a las pruebas me remito" y posterior sonrisa pueden dar a entender que sus intenciones van más allá.

Y sobre la referencia al Orgullo mencionada anteriormente, cuando hablaba de la autodeterminación de género, también intenta hacer sus aclaraciones: "No, no dije eso. Hice referencia a la palabra de 'orgullo', una reivindicada por Luzbel".

Aunque no han sido suficientes para que algún sector de la iglesia ya se hayan desmarcado, como el arzobispo de Tarragona apuntando que sus declaraciones "hablan por sí solas".

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