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Pedro Sánchez visitará este lunes la zona del incendio forestal en Los Gallardos

Los detalles El presidente del Gobierno tenía previsto acudir este lunes al acto de demolición de la Verja de la Línea de la Concepción (Cádiz), pero lo ha aplazado por la tragedia.

Imagen de archivo de Pedro Sánchez. Imagen de archivo de Pedro Sánchez.Agencia EFE
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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, tiene previsto visitar este lunes la zona del incendio forestal en Los Gallardos (Almería), donde han muerto doce personas y se han calcinado ya unas 6.600 hectáreas, según recoge la Agencia Efe citando a fuentes del Ejecutivo.

Sánchez tenía previsto acudir este lunes al acto de demolición de la Verja de la Línea de la Concepción (Cádiz), pero lo ha aplazado hasta el día 15 debido al luto por la muerte de 12 personas en el incendio de Almería, según las fuentes citadas.

El acto se celebrará finalmente el miércoles 15, el día en el que entra en vigor de forma provisional el acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre el encaje de Gibraltar tras el brexit.

Mientras tanto, se prevé que Sánchez se desplace este lunes hasta la zona del incendio, donde este sábado ya ha estado el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, quien ha asegurado que, en sus peores momentos, el fuego llegó a avanzar a una velocidad de cien metros por minuto. La mejora de las condiciones meteorológicas, con vientos débiles, permiten este sábado abrir "una ventana de oportunidad" en la lucha contra este incendio.

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