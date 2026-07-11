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Sanfermines 2026

En Pamplona, San Fermín trae comida, bebida y mucho baile: "Es una fiesta muy bonita"

Los detalles La mítica fiesta encara su recta final a ritmo de tradición: cuando la música de los txistularis y de las charangas resuena, nadie puede quedarse quieto y la boca se hace agua con los huevos fritos con txistorra y patatas.

Pamplona en San Fermín
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Fin de semana grande en Pamplona y en él no puede faltar el 'almuercico', con sus buenos huevos fritos, txistorra, jamón y patatas.

Los bares están a tope, tanto por fuera como por dentro, y las calles de Pamplona están a reventar, repletas de alegría, buen rollo y muchas ganas de celebrar, sobre todo, después de la tensión vivida en la carrera más lenta de lo que llevamos de encierros. "Hemos estado en la plaza, nunca lo habíamos vivido y la verdad es que nos ha encantado. Ha merecido la pena", expresa una mujer.

Y la bendición es muy importante: "A San Fermín venimos por ser nuestro patrón, día del encierro dándonos su bendición", cantan unos jóvenes.

San Fermín es de todos y para todos. Una joven cuenta que ha ido desde Extremadura y que "merece la pena" ir a los Sanfermines, mientras que otro grupo de amigos dicen que "es una pasada poder estar dentro de unas tradiciones así siendo de Valencia". "Es una fiesta muy bonita que se disfruta mucho con los niños y la familia", manifiesta, por su parte, un hombre andaluz.

En estas fiestas se come, se bebe y se baila mucho. Cuando la música de los txistularis y de las charangas resuena, nadie puede quedarse quieto. Y al pasar por la plaza del Ayuntamiento, no olviden la foto para el recuerdo. Disfruten, que estamos en la recta final de los Sanfermines.

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