Rajoy cambia de estrategia y centra sus ataques en Margarita Robles obviando a Pablo Iglesias

"Le pido pudor porque será muy difícil si no tomársela en serio", "si es que usted tiene partido..." Son algunos de los ataques que Mariano Rajoy ha lanzado a Margarita Robles, portavoz del PSOE en el Congreso, durante su comparecencia.

Duras palabras de Rajoy, que esta vez no ha centrado sus ataques en el líder de Podemos, Pablo Iglesias. Pero, ¿a qué se debe este cambio de estrategia? ¿Ha decidido Rajoy obviar a Iglesias para minimizar su intervención e impacto en la opinión pública?

La teoría apunta a que Rajoy buscaba así subrayar la dicotomía en la que se encuentra el PSOE, al que se le pide que ayude al Gobierno en Cataluña al tiempo que está tentado a presentar una moción de censura con ERC.

Rajoy se centra en Margarita Robles en el turno de réplica

En el turno de réplica a la oposición en el pleno del Congreso convocado para que diera explicaciones sobre el caso Gürtel, Rajoy sólo ha respondido directamente a la intervención previa de Margarita Robles, a la que ha recordado que, al igual que él acudió como testigo en Gürtel, ella fue citada también como testigo en la investigación del caso Lasa-Zabala.

Tras esa comparecencia, ha recordado que la ahora portavoz socialista no fue condenada ni se le abrió juicio oral y al PP no se le ocurrió reprocharle nada sobre lo que declaró. "O nos tomamos las cosas en serio o hay un problema", ha advertido Rajoy, quien ha planteado cuándo ha de darse por liquidada la presunción de inocencia y se ha preguntado si un dirigente político ya no va a poder acudir ni siquiera como testigo a un juicio.

'Me piden que vaya como testigo, respondo a las preguntas, me traen aquí y ahora me exigen responsabilidades políticas. ¡Un poco de nivel!'

Además, ha considerado que su comparecencia como testigo en el caso Gürtel fue a instancias del PSOE, a través de Adade, y sólo fue preguntado por los abogados de los socialistas valencianos y madrileños. "Me piden que vaya como testigo, respondo a las preguntas, me traen aquí y ahora me exigen responsabilidades políticas. ¡Un poco de nivel!", ha pedido Rajoy antes de lamentar: "Y luego me dicen que no hay que politizar la Justicia".

Pese a esas peticiones de no politizar la Justicia por parte de partidos como el PSOE, ha lamentado que Robles critique que su coche entrara por el garaje a la sede de la Audiencia Nacional y que a él le sentaran en un determinado sitio. "Yo no decidí sentarme allí y mi coche entró por donde dijeron los tribunales. Respete usted lo que dijeron los tribunales", ha pedido a la portavoz socialista.

También ha recordado unas palabras de Robles en las que, con motivo de la actuación del que fuera gobernador del Banco de España Mariano Rubio, defendió hace años que no haya comisiones de investigación en el Parlamento cuando hay procesos judiciales abiertos.

"¿Eso sólo se le aplica a ustedes y a nosotros no? Eso no es un ejemplo de equidad. Esa es la ley del embudo. Eso no está bien", ha añadido antes de recordar que al ser preguntada sobre la financiación irregular de Podemos, apeló a la presunción de inocencia.

Por eso, le ha planteado otra pregunta: "¿Soy yo de peor condición que el señor Iglesias?". Rajoy ha trasladado a Margarita Robles que ella no es un agente judicial, sino la portavoz parlamentaria "de su partido. Si es que usted tiene partido, que eso -ha precisado- no lo sé".

Tras insistir en que la falta de equidad es muy mala para ser eficaces contra la corrupción, se ha referido a la financiación de Podemos al considerar importante que se den explicaciones en sede parlamentaria si algún partido ha recibido dinero de Venezuela a Irán.

Lo ha hecho al defender la comisión de investigación sobre la financiación de los partidos que el PP ha aprobado en el Senado en respuesta a la creada en el Congreso por parte de la oposición sobre la financiación del PP. Rajoy ha concluido su réplica reiterando que su obligación es gobernar e insistiendo en que en este momento hay dos maneras de actuar, "construir o poner zancadillas".

Y ha añadido que intentará negociar e impulsar políticas con quienes estén dispuestos a construir, mientras ha admitido que habrá otros que siempre opten por la estrategia de las zancadillas y tengan como "hábitat natural" la "desgracia de los demás".