Rajoy: "Ahora uno ya no puede ni ser testigo en un tribunal. Me parece poco serio"

SE PREGUNTA CUANDO SE DEBE LIQUIDAR LA PRESUNCIÓN DE INOCENCIA

El presidente del Gobierno le recuerda a Margarita Robles, portavoz socialista, que ella también declaró como testigo en un juicio y nadie pidió su dimisión. "Me piden que vaya como testigo, respondo a las preguntas, me traen aquí y ahora me exigen responsabilidades políticas. Luego dicen que no hay que politizar la Justicia", añade.