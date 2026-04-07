María Dolores de Cospedal se libra finalmente y queda fuera del caso Kitchen

Los detalles El PP también se libra de su posible responsabilidad en este caso. Las personas acusadas vienen de la cúpula de Interior, de ahí la responsabilidad que se atribuye al Estado, no se está hablando de la "cúpula de un partido dirigente", ha recalcado la magistrada.

El Tribunal ha decidido excluir a María Dolores de Cospedal del caso Kitchen, siguiendo la recomendación de la Fiscalía, a pesar de sus audios con Villarejo. La solicitud del PSOE de suspender el juicio para reimputar a Cospedal fue rechazada, ya que implicaría una dilatación del procedimiento y la causa para ella ya fue archivada. Además, el tribunal negó la inclusión del PP como partícipe a título lucrativo, al no existir beneficios económicos en el caso. Las acusaciones se centran en la cúpula de Interior, no en el partido. Durante el juicio, se espera la declaración de decenas de personas, incluido Bárcenas, quien insiste en que la operación tenía el respaldo de altos cargos del partido. También se rechazó anular pruebas solicitadas por los acusados, entre ellos el exministro Fernández Díaz.

Ya es algo definitivo. María Dolores de Cospedal queda fuera del caso Kitchen. Es la decisión que ha tomado el Tribunal, tal y como había pedido la Fiscalía. La exsecretaria general del PP no será investigada a pesar de sus audios con Villarejo.

En cuanto a la petición del PSOE de suspender el juicio para retrotraer las actuaciones a la fase de instrucción para volver a imputar a Cospedal, el tribunal lo ha rechazado porque, además de que supondría una dilatación del procedimiento, en su día en el auto de procesamiento ya se archivó la causa para ella.

"Si se ha sobreseído, cualquier apertura no se pide al tribunal sentenciador sino al juzgado instructor", ha advertido la presidenta, que ha señalado que mientras no prescriban los hechos puede reabrirse en cualquier momento en instrucción si hay motivos para ello y que los hechos se juzguen por separado si es el caso.

El tribunal ha rechazado también la petición del PSOE de incluir al PP en la causa como partícipe a título lucrativo, debido a que en este procedimiento no hay delitos con encaje patrimonial y no se producirían beneficios económicos para nadie, sino en todo caso "un perjuicio a las arcas del Estado que sufriríamos todos". Las personas acusadas vienen de la cúpula de Interior, de ahí la responsabilidad que se atribuye al Estado, no se está hablando de la "cúpula de un partido dirigente", ha recalcado la magistrada.

Durante los próximos días declararán decenas de personas, entre ellas, el propio Bárcenas y, según su abogada, está deseando hacerlo. El extesorero ya ha dejado claro en varias ocasiones que una operación así debía contar con el visto bueno de las más altas instancias del partido. Una trama cuyo objetivo era él.

El tribunal también ha rechazado anular las pruebas como habían pedido los acusados. Entre ellos el exministro Fernández Díaz y el que fue su mano derecha. Que aunque cara a cara se echasen las culpas entre ellos, esto sí parece que se habían puesto de acuerdo.

"Ya tocaba" celebrar el juicio

Además, la presidenta del tribunal, Teresa Palacios ha considerado que "ya tocaba" celebrarlo, al rechazar las cuestiones previas planteadas por la acusación del PSOE o la falta de competencia de la Audiencia Nacional en favor de los juzgados ordinarios formulada por las defensas y que de haber sido aceptadas habrían supuesto retrasar aún más este juicio.

La presidenta ha recordado en este sentido que los hechos que se van a juzgar datan de 2013, de hace 13 años, y que la investigación se abrió en 2018, con lo que ya se ha tardado bastante tiempo en juzgarlos.

"A los primeros que les duele, cuando la Justicia tiene este aquilatamiento temporal es a los propios tribunales. Entonces en la medida que podamos, no queremos contribuir a que esto se alargue más. Hace dos años se puso el auto de admisión de prueba. Hace dos años se señaló la apertura de juicio oral y creo que ya tocaba", ha expuesto. También ha precisado que si la Sala no ha podido señalar antes el juicio ha sido por su propio calendario y tener que juzgar varias causas en las que siempre tienen preferencia aquellas con preso.

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