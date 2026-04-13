'Pinocho', 'El Gordo', 'Cospedín' o 'La Pequeñita': los motes de la Kitchen más allá de los de Rajoy

¿Por qué es importante? Durante la declaración como testigo del policía que investigó la trama en la Audiencia Nacional también se ha descubierto que al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy lo llamaban 'El Asturiano' o 'El Barbas'.

En el juicio de la Audiencia Nacional sobre la trama Kitchen, el testimonio de un policía ha revelado los motes utilizados en esta presunta operación parapolicial para espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas. Se mencionó que Mariano Rajoy era apodado 'El Asturiano' o 'El Barbas', y su contacto con el excomisario Villarejo era el abogado Javier Iglesias, conocido como 'El Largo' o 'El Capillas'. El exministro del Interior Jorge Fernández Díaz era 'El Número Uno', mientras que su secretario Francisco Martínez era 'Número Dos' o 'Choco'. Otros implicados también tenían apodos, como Enrique García Castaño, llamado 'Big' o 'El Gordo', y Soraya Sáenz de Santamaría, referida como 'La Pequeñita'.

La declaración como testigo del policía que ha investigado la trama Kitchen ha permitido exponer en el juicio de la Audiencia Nacional los motes supuestamente empleados en esta presunta trama parapolicial para espiar al extesorero del Partido Popular (PP) Luis Bárcenas, incluido 'El Asturiano' para referirse, según el instructor, a Mariano Rajoy.

A preguntas del fiscal y de las acusaciones populares del PSOE y Podemos, el instructor de los distintos oficios del caso Tándem o Villarejo ha detallado las denominaciones con las que el excomisario y otros acusados se referían a autoridades, así como a otros presuntos implicados en la trama, como el del cocinero que le ha puesto nombre al caso y que se empleaba para referirse a Sergio Ríos, chófer del extesorero.

Varias conversaciones del excomisario Villarejo llevan a los investigadores a concluir que el entonces presidente del Gobierno, el 'popular' Mariano Rajoy, era denominado 'El Asturiano' o 'El Barbas'; y que el contacto entre el excomisario y el líder del PP era el abogado Javier Iglesias, al que apodan 'El Largo' o 'El Capillas'.

Además, el exministro del Interior Jorge Fernández Díaz, uno de los acusados, era denominado por Villarejo 'El Número Uno', mientras que su secretario de Estado de Interior Francisco Martínez era identificado como 'Número Dos', pero también como 'Chisco' o como 'Choco', al relacionar su hipocorístico, Paco, con 'Paquito El Chocolatero'.

El comisario jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Comisaría General de Información, Enrique García Castaño, que ha quedado exonerado de esta causa por salud, pese a que, según los investigadores, colaboraba con Villarejo en la trama Kitchen, era 'Big', 'El Gordo' o 'El Talla'.

Además, el comisario Andrés Gómez Gordo era denominado 'Andy' o 'Cospedín', porque entre 2011 y 2015 había sido asesor de Dolores de Cospedal cuando la exsecretaria general del PP presidió Castilla-La Mancha, mientras que el exmarido de esta dirigente, Ignacio López del Hierro, era denominado 'El Polla'.

'La Pequeñita' era la forma en la que Villarejo se refería a la entonces vicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, mientras que para el inspector de la UDEF encargado de investigar el caso Gürtel, Manuel Morocho, optaron por rimar o acortar, llamándole 'Pinocho' o 'Moroc'.

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