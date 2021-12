El expresidente del Gobierno y del Partido Popular Mariano Rajoy se ha dedicado a desmentir acusaciones en la comisión de investigación de la Kitchen en el Congreso. Asegura que no conoció a Villarejo, que no se reunió ni habló nunca con él, niega que conociera la Kitchen y no cree que su exministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, montara un dispositivo de vigilancia al extesorero del partido Luis Bárcenas. Recuerda además que el PP no ha sido condenado por la caja B.

A todas estas repetidas declaraciones del expresidente ha respondido Gabriel Rufián, diputado de ERC, generando momentos de tensión cargados de ironía durante la comparecencia. Respondiendo al diputado, tras haber cuestionado a Rajoy con un "¿por qué miente?", el expresidente le ha dicho que no es ningún mentiroso y le ha pedido respeto. "Usted no puede venir aquí a preguntarme 'por qué miente'. Usted da por hecho que yo miento y yo no miento, por tanto, quien miente es usted", ha contestado tajante.

"Me duele decirle esto porque yo le he respetado pero, ¿por qué miente? ¿Sigue sosteniendo que no existe ninguna sentencia que juzgue o condene o declare o reafirme la caja B como financiación ilegal del PP?", ha insistido Rufián, mostrando además el preámbulo de una sentencia de la Audiencia Nacional que, según ha espetado, "reafirma que hay una estructura contable paralela a la oficial desde el año 1989 existente en el PP".

Además, Rufián se ha levantado de su escaño para acercarle a Rajoy una copia de la citada sentencia, a lo que el expolítico ha respondido entre risas: "Yo le voy a dar este libro a la salida", enseñando su reciente publicación, 'Política para adultos'.

No ha sido el único rifirrafe entre ambos. Rufián ha enfatizado en las negaciones de Rajoy (de la existencia de la caja B del PP, de la presunta implicación de Fernández Díaz en el expionaje de Bárcenas, y en el conocimiento del supuesto papel de Villarejo en esta trama). "No estamos en 'El Hormiguero'. Le falta el respeto a esta comisión, le falta el respeto reiteradamente. Cualquier persona inteligente se preguntaría cómo un señor con tanto poder como el presidente del Gobierno no sepa nada, nunca jamás de las actuaciones del ministro del Interior para destrozar pruebas en contra de su partido", ha insistido Rufián, quien ha llegado a insinuar que Rajoy se "cachondea" de la comisión.

No puede insultarme y decirme que soy un mentiroso"

Tras enumerar los casos de corrupción en los que se ha visto involucrado el PP en los últimos tiempos, Rufián ha reiterar: "Todos estos son los casos de corrupción del PP, muchos de ellos cuando usted tenía cargos de responsabilidad en ese partido. ¿Quiere pasar a la historia diciendo que no tiene ni idea de esto? ¿No veremos una biografía llamada 'Yo, M. Rajoy'? ¿No va a ser sincero?".

"Usted no puede venir a decirme que soy un mentiroso. No puede insultarme. Le ruego que me tenga respeto tras 40 años de vida parlamentaria", ha vuelto a repetir Rajoy, quien ha declarado que es "rotundamente falso" que Interior destrozase pruebas y ha criticado al diputado por "insultar y agredir", y no tener en cuenta, bajo su punto de vista, la "presunción de inocencia".