Los recados de Bárcenas a la cúpula del PP en la etapa de Rajoy por la Kitchen: "Las casualidades no existen. Es imposible que se hiciera sin ella"

Los detalles El extesorero del PP carga contra su partido en una entravista exclusiva en 'El Mundo' previa al inicio del juicio por la operación Kitchen.

Este lunes comenzó el juicio de la operación Kitchen, en el que ex altos cargos del PP están acusados de espiar al extesorero Luis Bárcenas para sustraerle pruebas sensibles del partido. Bárcenas, en libertad condicional tras su condena por el caso Gürtel, ha hablado con 'El Mundo', señalando la implicación de las máximas instancias del partido en el espionaje. Aunque desconoce quién ordenó la operación, insiste en que fue respaldada por la cúpula del partido y del Gobierno. También ha relatado un secuestro en su hogar, que vincula a su información económica, y cuestiona las "casualidades" de ciertos eventos. Además, ha mencionado que en prisión sufrió controles arbitrarios y filtraciones de datos confidenciales.

Este lunes ha comenzado el juicio de la operación Kitchen y ex altos cargos del PP se sentarán en el banquillo acusados, entre otras cosas, de haber dado la orden de espiar al extesorero del PP, Luis Bárcenas, por medio de un operativo parapolicial para sustraerle posibles pruebas sensibles para el partido, como los datos de la caja B.

Ante el inicio de este esperado juicio, Bárcenas ha roto su silencio y, en una entrevista exclusiva con 'El Mundo', ha dejado algunos recados para sus excompañeros de partido. El extesorero está en libertad condicional tras haber cumplido su condena de 29 años por el caso Gürtel y asegura que nunca perdonará que su propio partido llevase a cabo medidas contra él.

Entre las claves que ha dejado en su entrevista, se encuentra la implicación de las "máximas instancias del partido" en la operación de espionaje contra él y su familia. Bárcenas ha reiterado que "una operación de estas características es imposible que se llevase a cabo sin el conocimiento de las máximas instancias del partido".

Aunque ha asegurado desconocer quién dio la orden de poner en marcha dicha operación, ha subrayado que la persona responsable "no la pone en marcha alguien sin sentirse plenamente respaldado por sus superiores jerárquicos en el partido y en el Gobierno". Es decir, que la cúpula tenía que conocerla.

"¿Por qué dos altos cargos del Gobierno (Jorge Fernández Díaz y Francisco Martínez) iban a organizar una operación policial sin respaldo judicial en un tema de partido que no les afectaba a ellos personalmente en nada?", ha planteado a 'El Mundo'.

Secuestrado por un "cura perturbado"

Bárcenas ha hablado también del secuestro que sufrió junto a su familia en su domicilio, al que entró un supuesto "cura perturbado" que les ató y exigió las grabaciones con altos cargos del PP. Al respecto, ha asegurado que "no era un perturbado" y que conocía el interior de su casa. "Fue enviado por alguien preocupado por la información de carácter económico que yo pudiese tener y que le pudiese afectar", ha opinado.

Aquel día, poco después de que el hijo de Bárcenas redujese al secuestrador, llegó a la casa su chófer, que tenía la tarde libre, algo que el extesorero ha considerado "extraño". Ha sostenido que "las casualidades no existen" y que "lo que declaró en instrucción no tiene ningún sentido sobre la forma en que manifiesta se enteró de lo que estaba ocurriendo en mi casa".

"En aquel momento no teníamos conocimiento de la existencia de Kitchen, por lo que no pudimos intuir que estábamos ante una operación orquestada supuestamente desde el Ministerio del Interior", ha declarado a 'El Mundo'.

De la misma manera, ha incidido en que "las casualidades no existen", al comentar el ataque de alergia que sufrió estando en prisión, y ha asegurado que "desde el primer momento se me sometió a controles arbitrarios en prisión y se filtraron a medios de comunicación datos de carácter confidencial".

Sobre la cuestión de si existen pruebas de la caja B del PP o del pago de sobresueldos, ha sido claro: "Habría que preguntarles a los mandos policiales que intervinieron en la operación sobre qué documentos entregaron y qué documentos siguen conservando".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.