Ocurrió durante la manifestación de este sábado en la explanada del estadio Metropolitano de Madrid. Una mujer chillaba a pleno pulmón a los policías nacionales. Les echaba en cara que "os mató a pocos la ETA, hijos de puta". Era Lola Guzmán, la ganadera líder de la plataforma 6F que ha impulsado vía redes sociales varias de las protestas de agricultores en los últimos días.

Aunque la ganadera aseguró en declaraciones a los medios que no se trata de "ningún acto político" y que "aquí no nos convoca ningún partido político, lo cierto es que Guzmán fue militante en el partido de Santiago Abascal, Vox.

Unas 200 personas se concentraron la tarde de este sábado en los alrededores del estadio Metropolitano de Madrid en respuesta a la convocatoria de la Plataforma Nacional por la Defensa del Transporte y la plataforma 6F y en la que no hubo presencia de tractores. Ahí, la exmilitante de Vox espetó a los agentes de la Policía Nacional "Criminales, si levantáis la porra contra un español os las vais a ver, os las vais a ver. Os mató a pocos la ETA, hijos de puta".

La Policía denunciará ante la Fiscalía a Guzmán

La Policía Nacional denunciará por un supuesto delito de odio a Lola Guzmán, líder de la Plataforma 6F, que está organizando las manifestaciones agrícolas, por desear que la banda terrorista ETA hubiese matado a más agentes policiales, según ha podido confirmar laSexta.

Los servicios jurídicos de la Jefatura Superior de Policía de Madrid están preparando una denuncia ante la Fiscalía al considerar que estas expresiones pueden constituir un delito de odio. Fuentes de la Fiscalía han señalado a este medio que todavía no han recibido el escrito.

"Fue una frase en caliente por haber recibido una paliza de los agentes. Me imagino que está arrepentida porque me consta que no piensa eso", ha indicado Xaime Da Pena, portavoz y asesor jurídico de la plataforma 6F.