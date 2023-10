Tras un mes repleto de actos institucionales, la princesa Leonor cierra octubre por todo lo alto cumpliendo los 18 años y por tanto, la mayoría de edad. Por ello, el martes 31 de octubre, el Congreso se engalanará para acoger el acto de juramento de la Carta Magna de Leonor de Borbón, ante las Cortes Generales. En esta cita, que tendrá lugar en el Salón de Plenos, los grandes ausentes serán sus abuelos, que sí han sido invitados a una celebración familiar posterior en el Palacio de El Pardo.

La hija mayor del Rey cumplirá así con el trámite que fija el artículo 61.2 de la Constitución en el que se estipula que "el Príncipe heredero, al alcanzar la mayoría de edad" debe prestar el mismo juramento" que el jefe del Estado.

Quién acude al evento

Tal y como establece la agenda de la Casa Real, tanto como el rey Felipe VI, la reina Letizia y la infanta Sofía, acompañarán a Leonor en los actos institucionales previstos para este martes. No obstante, como ya se ha mencionado previamente, ni el rey Juan Carlos I ni la reina Sofía estarán en la ceremonia que tiene lugar en las Cortes. Aunque ya se dio por hecho la ausencia del rey emérito pero la decisión de que no acudiera la reina Sofía se tomó más tarde para no hacer distingos con su marido.

En relación con la representación política, a esta ceremonia se prevé que acuda buena parte de los diputados y senadores del PSOE, del PP y Vox, así como representación de Coalición Canaria (CC) y Unión del Pueblo Navarro (UPN), mientras que la dirección e Sumar ha optado por enviar a cuatro personas en representación del partido. Entre ellos han elegido a Yolanda Díaz, Marta Lois, Gerardo Pisarello y Esther Gil de Reboleño.

Las altas autoridades del Estado, como los presidentes del Tribunal Constitucional, Cándido Conde Pumpido, y del Consejo General del Poder Judicial, el vocal Vicente Guilarte también estarán presentes

Además, acudirán invitados a la jura de la Constitución de Leonor de Borbón el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida; las presidentas del Consejo de Estado y del Tribunal de Cuentas; el Fiscal General del Estado; el Defensor del Pueblo; el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes; jefes de Estado Mayor y el delegado del Gobierno de Madrid, entre otros.

Quién no estará en la ceremonia

Esquerra Republicana (ERC), Junts, Bildu y el Bloque Nacionalista Gallego (BNG) ya han decidido que no enviarán a ningún representante a la ceremonia de jura de la Constitución de la Princesa de Asturias.

Los independentistas catalanes y vascos y los nacionalistas gallegos no suelen participar de ningún acto relacionado o con presencia del Jefe del Estado y, de hecho, en los últimos tiempos no han acudido a ninguna de rondas de consultas que Felipe VI ha convocado para buscar candidato a la Presidencia. Tampoco lo hacían con el Rey emérito Juan Carlos I. Y, en esta ocasión, no iba a ser diferente, según han confirmado.

Podemos también ha declinado la invitación por motivos ideológicos, al igual que los baleares de Mès que tampoco piensan estar en la ceremonia.