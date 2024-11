Quién es Aldama, el presunto comisionista de la trama Koldo al que Sánchez define como "personaje"

El empresario Víctor de Aldama ha asegurado en su declaración de este jueves ante la Audiencia Nacional que José Luis Ábalos y su asesor, Koldo García, recibieron comisiones suyas por la adjudicación del contrato de las mascarillas durante la pandemia de la COVID 19 y ha detallado cómo se realizaban esos pagos. Pero, ¿quién es Víctor de Aldama, el hombre que ha amenazado con 'tirar de la manta' y que, por el momento, ya lo está haciendo?

Víctor de Aldama es empresario, comisionista y, según los investigadores, el "nexo corruptor" de la trama de las mascarillas. Sin embargo, no es el primer delito que comete, actualmente se encuentra en la cárcel por ser parte de una trama de hidrocarburos en la que está acusado por pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales y contra la Hacienda pública. Se calcula que el fraude total que pudo cometer Víctor de Aldama solo con la trama de los hidrocarburos supera los 180 millones de euros.

Oficialmente, Aldama ha sido presidente del Zamora Club de Fútbol y asesor de Air Europa, empresa para la que habría intermediado en su rescate. Aunque, según la UCO, su aportación no fue decisiva.

Pero sí lo fue para la trama del fraude de mascarillas durante la pandemia. A través de Koldo García y del exministro de Transportes, José Luis Ábalos, conectó a varios ministerios y gobiernos autonómicos con la empresa 'Soluciones de Gestión', actualmente implicada en el 'caso Koldo'. Según las investigaciones de la UCO, Aldama se lucró siendo ese nexo de unión o intermediario ya que, como calculan, podría haberse llevado casi siete millones de euros en comisiones, que se habría gastado en viviendas y coches de lujo.

Su relación con el Gobierno la tuvo a través de Koldo García, con quien tuvo sus más y sus menos, tal y como demuestran unos audios que han salido a la luz y en los que el comisionista reconoce haberse "cagado en la puta madre" de Koldo. En estos también le exigía que "arreglara esto" porque, si no, "se acababa todo".

Otras tramas

Víctor de Aldama también fue socio en el fraude de hidrocarburos, y esta es la razón por la que actualmente se encuentra en prisión junto a su compañero -y socio- Claudio Rivas. El implicado en el caso Koldo, defraudó más de 180 millones procedente del IVA de hidrocarburos a través de una "serie de entramados societarios" que utilizaban presuntamente para esquivar a la Agencia Tributaria y para blanquear posteriormente esos fondos.

Como se ha podido saber, en el resto de tramas, Aldama movía los hilos también a cambio de un porcentaje y los negocios aguantaban hasta que se empezaban a tensar esos hilos.

Por el momento, se conoce que Aldama mantenía negocios en Sudamérica y Sudáfrica. Durante uno de los viajes de 'negocios' a México, el comisionista y José Luis Ábalos coincidieron. Una información que el empresario ha negado, ya que, según él, no coincidieron, sino que fueron juntos para que el exministro le ayudara a llegar a acuerdos entre México y el Gobierno de España.

Solicita libertad provisional

Poco después de terminar su declaración voluntaria para el 'caso Koldo', Víctor de Aldama solicitaba la libertad provisional yse justificaba con su colaboración con la Justicia. El comisionista ha pedido al juez Santiago Pedraz, encargado de la causa de los hidrocarburos, que reconsiderase su situación procesal.

Horas más tarde, se conocía la noticia de que Víctor Aldama ha sido puesto en libertad con medidas cautelares. Anticorrupción ha informado al juez Pedraz de la decisión después de considerar que el comisionista está colaborando en la investigación de la trama por la que se encuentra en prisión.