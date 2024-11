El PSOE acusa a Aldama de "calumnias y mentiras": "No habrá delincuentes que marquen la agenda política"

El PSOE ha acusado al presunto comisionista del 'caso Koldo', Víctor de Aldama, de propagar "calumnias y mentiras" tras asegurar que su foto con Sánchez "no fue fortuita" y tras admitir elevados pagos a varios cargos socialistas, entre ellos el secretario de Organización del partido, Santos Cerdán.

"No habrá delincuentes que marquen la agenda política. Nada va a salir gratis, no pueden dejar pisotearnos. No van a vencernos con calumnias y mentiras", ha indicado Cerdán este jueves en el Congreso.

De esta manera, el socialista ha señalado a Aldama, quien unas horas antes ha declarado ante el juez de la Audiencia Nacional que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le "invitó" al mitin de La Latina (Madrid) porque quería "agradecerle el trabajo" en materia de negocios ferroviarios que estaba haciendo en México, según han señalado fuentes jurídicas a laSexta.

Aldama asegura que Koldo pagó 15.000 euros en efectivo a Santos Cerdán

Aldama ha contado, además, al juez Ismael Moreno que Santos Cerdán recibió 15.000 euros en un sobre, que dio 400.000 a José Luis Ábalos y 200.000 a Koldo García. Incluso, ha llegado a asegurar que se llevó dinero al Ministerio de Transportes.

El presunto comisionista, actualmente en prisión preventiva por el fraude del IVA de las gasolinas, ha sorprendido con la acusación contra Santos Cerdán, que no se encuentra investigado en este caso ni había resultado salpicado hasta ahora.

Según ha explicado, el pago de esa comisión a Cerdán tendría relación con una licitación de una constructora para la que trabajaba y de la que no ha dicho nombre. Aldama ha precisado que, en su presencia, fue Koldo el que entregó un sobre con 15.000 euros en efectivo a Cerdán en el bar de enfrente de la sede socialista de Ferraz.

Así, aunque Cerdán no ha llegado a desmentirlo y ni siquiera lo ha mencionado en su intervención, sí que ha hecho referencia a las declaraciones de Aldama asegurando que "no van a vencernos con calumnias y mentiras". El propio político lo ha negado tajantemente a preguntas de laSexta en los pasillos del Congreso. "Ha dado contra todos sin prueba ninguna y con mentiras", ha reprochado el político socialista, que ha reivindicado que "la presunción de inocencia es fundamental" y Aldama "tendrá que demostrar todas estas mentiras".

Además, el secretario de Organización del PSOE ha comentado que "abandonen la esperanza" porque, ha dicho, "nos queda legislatura".

Por su parte, el diputado popular, Sergio Sayas, le ha espetado a Cerdán que "hoy no ha tenido su mejor día" y ha asegurado que "hay que tener cuajo de subir a la tribuna para hablar de acuerdos con Bildu".

El PSOE anuncia acciones legales contra Aldama

El PSOE ha anunciado que emprenderá "de inmediato" acciones legales contra Víctor de Aldama tras señalar el presunto comisionista de la trama a varios miembros del Gobierno, incluido el presidente Pedro Sánchez, y al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, durante su comparecencia en la Audiencia Nacional.

Fuentes socialistas, sin embargo, sostienen que Aldama "no tiene ninguna credibilidad" y recuerdan que el empresario, que declaraba de forma voluntaria, se encuentra actualmente en prisión preventiva. Insisten en que el presidente no ha tenido "nunca" ninguna relación con él y aseveran tajantemente que "es todo una mentira y una invención". "La justicia pondrá todo el su lugar", añaden las citadas fuentes.

