Ábalos niega haber cobrado 400.000 euros en comisiones y asegura que Aldama no tiene pruebas para demostrarlo

José Luis Ábalos ha desmentido las declaraciones del empresario Víctor de Aldama ante la Audiencia Nacional, asegurando que no es cierto que haya cobrado 400.000 euros en comisiones.

Fuentes del entorno del exministro han señalado a laSexta que él considera un "despropósito" la declaración de Aldama, destacando que está convencido de que "no puede demostrar con pruebas" lo que ha contado. De esta forma, ha rechazado las declaraciones que ha realizado el empresario ante el juez, en las que asegura que tanto Ábalos como su entonces asesor, Koldo García, recibieron comisiones suyas.

Una confesión en la que también ha detallado cómo se producían esos pagos, reconociendo que siempre eran en sobres en efectivo que incluso llegaron a entregarse en el ministerio de Transportes. Dichas fuentes aseguran que al exministro "no le dieron nada", recalcando que cree que si Aldama ha realizado estas declaraciones es porque se encuentra en prisión preventiva y busca obtener "beneficios". "Es un despropósito lo que ha contado, pero también cómo le han organizado el show", han señalado.

Acto seguido, el exministro ha publicado un comunicado donde ha asegurado que niega "cuantas acusaciones difamatorias ha vertido en el día de hoy sobre mi persona D. Víctor Aldama en el Juzgado Central nº 2 de la Audiencia Nacional ante el Juez Ismael Moren".

"Daré cumplida respuesta a cada una de ellas en sede judicial cuando sea interrogado, algo que ya solicité sin éxito semanas atrás antes de elevarse el caso al Tribunal Supremo. En paralelo, estudiaré el ejercicio de acciones penales sobre el Sr. D. Víctor de Aldama dada la gravedad y falsedad de sus acusaciones", ha concluido.

Lo cierto es que, apenas dos horas después de su declaración, el presunto comisionista de la 'trama Koldo' ha pedido su puesta en libertad argumentando su colaboración con la Justicia.

En cuanto a la información que ha dado y que compromete al PSOE, desde el entorno del exministro recuerdan que él lo advirtió. "Lo tiste es que el PSOE nunca ha entendido el origen y el desarrollo de esta operación", ha lamentado, dejando claro que cree que el PSOE "debe reaccionar y entender de qué va esto".

En concreto, Aldama ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le "invitó" al mitin de La Latina (Madrid) porque quería "agradecerle el trabajo" en materia de negocios ferroviarios que estaba haciendo en México.

Además, ha contado al juez Ismael Moreno que Santos Cerdán también recibió dinero, aclarando que fueron 15.000 euros en un sobre. "A mí me hacen ir al acto del PSOE porque Sánchez quería conocerme y hablar con él. Ábalos y Koldo me dicen de ir", ha relatado. Sobre la famosa fotografía con el presidente, ha subrayado que "la foto se hace en un sitio reservado con el presidente, Koldo" y él. Después, "el presidente le dijo gracias por lo que estás haciendo", ha agregado y ha afirmado que "la foto no fue fortuita".

Unas declaraciones a las que el PSOE ha reaccionado indicando que iniciará "de inmediato acciones legales" contra Víctor de Aldama si se confirman las informaciones aparecidas en prensa sobre su testimonio ante el juez instructor.

Fuentes socialistas han señalado a laSexta que el empresario "no tiene ninguna credibilidad", incidiendo en que él "está en prisión preventiva". Sobre si Sánchez conocía al comisionista, han afirmado que el presidente del Gobierno "no ha tenido nunca ninguna relación" con él. "Es todo una mentira y una invención. La Justicia pondrá todo en su lugar", han agregado.