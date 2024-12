El cabreo de Aldama con sus socios en la trama de los hidrocarburos: "¡Estoy hasta los cojones!"

El presunto comisionista del caso Koldo Víctor de Aldama se ha hecho conocido por esta causa, debido a la implicación que tiene, pero esta no es la única trama que hay abierta en su contra. Al empresario le investiga la Audiencia Nacional y a otros, entre ellos a su principal socio Claudio Rivas, por un presunto fraude de más de 182 millones euros en el IVA de hidrocarburos. Ahora, The Objective, ha revelado un audio en el que Aldama estalla contra sus socios que le exigían pagar sus deudas: "¡Estoy hasta los cojones!".

La conversación tiene lugar en enero de 2023 cuando la tensión era máxima porque Aldama llevaba un año sin pagarles y ellos le reclamaban. La relación empresarial entre Víctor de Aldama y Claudio Rivas nace como una oportunidad para lucrarse con el IVA de los hidrocarburos. De compartir negocio, pasó a compartir celda este pasado mes de octubre.

Pero antes de eso, la tensión entre ambos ya se había disparado y Rivas le habló para que pagar a la gente el dinero. Algo que hacer al empresario montar en cólera. "¡Estás tú para tocarme los cojones a mí! Que tú no sabes el fin de semana que yo llevo. Y llevas todo el puto fin de semana machacándome", recoge la conversación de The Objective, en la que Aldama grita fuertemente y se le nota cabreado. "Que ya estoy hasta los cojones. Te he llevado a todos , te he consolado... ¿Vale? Estoy haciendo todo por ti. Y a mí tú no me chillas", añade en su cabreo monumental.

La trama llegó a defraudar más de 182 millones de euros. Aunque su caída se hizo evidente con el tiempo y el socio de Aldama tiró la toalla. En otro audio del mencionado medio, Rivas también mostraba su enfado: "¡Qué nos van a follar a todos. Que os olvidéis ya del tema. Que esto se ha acabado. A todos. Van a detener a todos".

En ese momento, la UCO registró varias oficinas, entre ellas la de Aldama y el cerco sobre ellos se va estrechando. "Es que le han desvalijado la oficina, es que le han cogido la documentación. Al final ahí hay contratos", ha dicho a los implicados en este caso Rivas. Pero en su afán por intentar esconderse todo bajo la alfombra, Aldama intenta mediar con su socio. "Hay cosas que tenemos que hablar tú y yo que no quiero que sepan ni los abogados ni Fiscalía", le dice el empresario implicado ya en varias causas.

Pero Rivas ya amenazaba con tirar de la manta y al final acabó en prisión preventiva. "Sí, que yo he hecho todo lo que tú quieras, que estoy hasta la polla ¡Que a quien han detenido es a mí! Y me voy a llevar a todos por delante, no va a quedar ni uno. ¿ Te ha quedado claro? ¡Ya está, se acabó la conversación!", desvela otro audio de Rivas cuando fue detenido. Ahora, el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado dejar en libertad provisional a Rivas, a la espera del resultado de la investigación.