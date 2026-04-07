El PP se queda sin su ansiado 'cuerpo a cuerpo' en el Senado durante la primera intervención de Cuerpo como vicepresidente

Los detalles El tono de la portavoz del Partido Popular (PP), Alicia García, y el del también ministro de Economía, Carlos Cuerpo, no han podido estar más alejados.

Carlos Cuerpo, en su debut como vicepresidente primero en el Senado, enfrentó su primera sesión de control al Gobierno con un tono muy diferente al de la portavoz del Partido Popular, Alicia García. A pesar de los intentos de García por confrontarlo, Cuerpo mantuvo un enfoque discreto y constructivo, lo que frustró el esperado enfrentamiento directo por parte del PP. García cuestionó a Cuerpo sobre la corrupción, mientras él enfatizaba la importancia de trabajar por el liderazgo internacional y ofrecía colaboración al grupo opositor. Cuerpo se mostró optimista en mantener un diálogo constructivo, reiterando su disposición a colaborar.

Carlos Cuerpo se ha sometido durante la tarde de este martes a su primera sesión de control al Gobierno en el Senado como vicepresidente primero. Allí, en la Cámara Alta el tono de la portavoz del Partido Popular (PP), Alicia García, y el del también ministro de Economía no han podido estar más alejados.

De esta manera es cómo los 'populares' se han quedado sin su ansiado 'cuerpo a cuerpo'. Un episodio, además, que prueba que no va a ser fácil para los de Alberto Núñez Feijóo atacar al discreto minsitros y vicepresidente primera, Carlos Cuerpo. Todo, pese a que la vocal 'popular' en la Cámara Alta lo ha intentado con tesón.

"Usted sustituye a la señora Montero", arrancaba García, en referencia a la sustitución de la ahora candidata socialista a la presidencia a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero. Entonces, la senadora 'popular' ha procedido a preguntarle "si va a dedicarse como ella a proteger la corrupción".

Ante ello, Cuerpo le ha recordado que los políticos se deben "los ciudadanos para garantizar que seguimos consiguiendo ese liderazgo a nivel internacional": "Para esto, por supuesto, quiero contar con la colaboración de su grupo", ha asegurado Cuerpo, ante una García que ha optado por continuar en el ataque.

La 'popular' lo ha hecho recordando que Cuerpo debutaba como vicepresidente primero en el Senado "el mismo día que se inicia el juicio del otro dos de Sánchez", en referencia al juicio que se celebra desde este martes en el Tribunal Supremo contra el exministro de Transportes, José Luis Ábalos. A ello, añadía que no venía "a regenerar" ni "a cambiar nada" sino que lo hacía para "blindar a Sánchez".

Pese a ello, el vicepresidente y ministro ha insistido en "seguir intentando conseguir ese tono constructivo". De hecho, se ha mostrado esperanzado en hacerlo, para a continuación reiterar su "mano tendida": "Espero encontrarles porque ahí voy a estar yo", ha sentenciado el discreto Cuerpo.

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