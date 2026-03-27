Monrosi: "El ascenso de Carlos Cuerpo ha molestado más en el PSOE que entre los ministros de Sumar"

En Al Rojo Vivo, José Enrique Monrosi analiza los cambios del Gobierno: ve "evidente" el ascenso de Carlos Cuerpo y admite que Arcadi España "no estaba en las quinielas, pero tiene lógica".

En Al Rojo Vivo, el periodista de 'eldiario.es' José Enrique Monrosi ha analizado los últimos cambios en el Gobierno. Sobre el ascenso de Carlos Cuerpo a vicepresidente primero, Monrosi lo enmarca dentro de lo previsible: "Era evidente que quien sucediera a Nadia Calviño acabaría asumiendo ese mismo peso político, especialmente teniendo en cuenta que Pedro Sánchez está muy satisfecho con su gestión al frente de Economía".

Más inesperado ha sido, en su opinión, el nombramiento de Arcadi España al frente de Hacienda: "No estaba en las quinielas, pero tiene lógica". Monrosi destaca su perfil técnico y político, su cercanía con Ximo Puig y su experiencia como exconseller de Hacienda. Además, subraya que conoce de primera mano uno de los grandes retos de la legislatura: la reforma de la financiación autonómica. "Probablemente por eso Sánchez le ha elegido para asumir esa cartera", apunta.

En cuanto al impacto del ascenso de Cuerpo en Sumar, donde no era el favorito de Yolanda Díaz, Monrosi señala que los choques no son nuevos: "Es muy recurrente que los enfrentamientos entre el PSOE y Sumar se focalicen en el Ministerio de Economía. Ya ocurrió en la anterior legislatura. La relación entre Yolanda Díaz y Nadia Calviño era muy mala, tanto en lo personal como en lo político, y ahora vemos que esas tensiones continúan".

A su juicio, las fricciones responden a diferencias ideológicas de fondo: "No son solo discrepancias entre partidos distintos, sino posiciones sustancialmente diferentes en política laboral y económica entre Yolanda Díaz y Carlos Cuerpo".

Monrosi va más allá y describe a Sumar como un espacio debilitado: "En este contexto, Sumar y los partidos que lo integran están políticamente perdidos, sin un liderazgo claro ni un proyecto definido. En las últimas semanas han intensificado gestos para marcar perfil propio, como los choques en el Consejo de Ministros o el debate sobre el registro horario".

En ese marco, recuerda incluso episodios de tensión directa: "Yolanda Díaz llegó a calificar en su día a Carlos Cuerpo como 'mala persona'. Han utilizado ese choque para intentar sacar la cabeza y diferenciarse".

Para concluir, lanza una idea que matiza el foco del conflicto: "Aun así, diría que ha habido más malestar dentro del propio PSOE, entre algunos ministros del ala socialista, por el ascenso de Carlos Cuerpo que dentro de Sumar".

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