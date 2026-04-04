Cuatro años de Feijóo presidente del PP: una mejora de los resultados electorales sin llegar a Moncloa y con el fracaso de los gobiernos de coalición

Los detalles El gallego llegó a la política nacional con el objetivo de ser presidente del Gobierno, pero pese a haber ganado las elecciones, como él dice, se mantiene como líder de la oposición.

Alberto Núñez Feijóo celebra cuatro años como presidente del Partido Popular, con el objetivo de llegar a la Moncloa. Durante su liderazgo, el PP ha mejorado notablemente sus resultados electorales, ganando 48 escaños en las últimas generales. Sin embargo, Pedro Sánchez sigue siendo presidente del Gobierno. Feijóo ha criticado duramente a Sánchez, aunque reconoce que el PP ha avanzado tanto a nivel nacional como autonómico, a menudo con el apoyo de Vox. En Galicia, algunos extrañan al Feijóo que gobernó con mayoría en la Xunta, mientras que su futuro en la política nacional aún está por definirse.

Alberto Núñez Feijóo cumple años al frente del Partido Popular. Y, aunque algunos le echen alguno más, son concretamente cuatro los que lleva como presidente en Génova.

Cuatro años persiguiendo un único objetivo: llegar a la Moncloa. Él dice que va por buen camino. Si hablamos de números, es cierto. En las últimas elecciones generales consiguió 48 escaños más para el Partido Popular. Y, según él, podría haber gobernado.

No obstante, el presidente del Gobierno es Pedro Sánchez, ese del que aseveró que no venía a "insultar", sino "a ganar". "Señor Sánchez, hoy ha estado usted especialmente matón" o "¿Se puede ser más cínico? ¿Se puede ser más hipócrita?" son frases que ha terminado diciendo el gallego.

Ahora bien, la realidad es que no solo han mejorado los resultados nacionales del PP con su llegada, sino también los autonómicos. El mapa va tiñéndose poco a poco de azul, pero casi siempre con la ayuda de Vox, ese socio que acabó abandonando su lado los gobiernos de coalición que acabaron siendo un fracaso.

Y, aunque para muchos el balance es positivo, en su Galicia natal echan de menos a aquel Feijóo que presidía la Xunta con mayoría. "Parece que tenía más protagonismo en Galicia que en Madrid" o "creo que le sabían decir mejor lo que tenía que decir" son algunas de las frases que dicen ahora sus paisanos.

Pero de ese Feijóo presidente gallego han pasado ya cuatro años. Y es pronto todavía para saber cómo pasará Feijóo a la historia nacional porque pasar pasará, como mínimo, por frases como esta: "Se titulará Anotop at".

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