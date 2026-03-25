Lucía Méndez analiza la candidatura de María Jesús Montero en Andalucía: "El arranque de la precampaña ha sido tan penoso que espero que mejore a partir de ahora"

En Al Rojo Vivo, la periodista de 'Al Rojo Vivo' cuestiona a María Jesús Montero por proclamarse la "más poderosa de la democracia": recuerda que fue una etiqueta mediática y advierte de que asumirla como propia puede volverse en su contra.

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se reivindicó este martes como la mujer "más poderosa de la democracia" al anunciar su candidatura a las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

Durante su intervención, Montero subrayó que su decisión de concurrir a unos comicios autonómicos siendo vicepresidenta y titular de Hacienda constituye un hecho "inusual" en política, al tratarse —según defendió— de una de las mayores cotas de poder alcanzadas por una mujer en democracia.

La periodista de 'El Mundo' Lucía Méndez ha cuestionado ese planteamiento en Al Rojo Vivo, recordando que esa etiqueta "la pusieron los titulares" cuando fue nombrada, pero advirtiendo de que "una cosa es que lo digan los medios y otra que ella misma se lo crea o lo haga suyo".

Méndez también ha sido muy dura con el arranque de su campaña: "Ni siquiera ha empezado realmente, porque sigue en el Gobierno pese a que las elecciones ya están convocadas". En este sentido, ironizó sobre la falta de preparación: "Parece que les ha pillado por sorpresa que se adelanten a mayo cuando estaban previstas para junio".

A su juicio, el inicio de la precampaña no ha podido ser peor: "La forma de empezar ha sido tan llamativamente desafortunada que solo puede mejorar a partir de ahora". La periodista confía en que Montero "haya tomado nota del error" y reconduzca su estrategia en las próximas semanas.

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