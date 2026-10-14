¿Qué son los paradores del Estado? Los orígenes de unos hoteles públicos que se remontan a Alfonso XIII

Los detalles Paradores es de capital 100% público e incluso ha traspasado nuestras fronteras para dar el salto a Portugal con un establecimiento que es el único de los 98 que está fuera de España.

Felipe VI y doña Letizia pasaron la noche en el Parador de Ceuta, un hotel de cuatro estrellas integrado en las murallas de la ciudad, que forma parte de la red pública de Paradores. Esta red se remonta a 1928 con la inauguración del primer Parador por Alfonso XIII en Gredos, con el objetivo de atraer turismo y mejorar la imagen internacional de España. La red ha evolucionado, expandiéndose incluso a Portugal, y ha enfrentado desafíos como la recesión de 2012, que amenazó con su privatización. Actualmente, el Gobierno planea invertir 250 millones para modernizar el 60% de los Paradores.

Felipe VI y doña Letizia durmieron la pasada noche del martes en el Parador de Ceuta, en un hotel de cuatro estrellas con gran valor patrimonial, ya que está integrado en las murallas, y de titularidad pública como lo es toda la red de Paradores. Si bien era una fortaleza militar, lo cierto es que los monarcas han dormido en un cuatro estrellas, con piscina, jardín con palmeras y suites que rondan los 250 euros la noche.

Para explicar el origen de la particularidad de que el Estado tenga en propiedad una red de hoteles, hay que remontarse a hace casi un siglo, desde que el Gobierno de España inaugurara en 1928 el primer Parador de la historia, donde eligió Alfonso XIII: en Gredos. De esa manera, se podría decir que es una de nuestras señas de identidad.

Esa fue la primera piedra de una red para atraer turismo y mejorar nuestra imagen internacional. Precisamente se eligió el lugar en el que se encerraron los padres de la Constitución para despejar sus discrepancias sobre la Carta Magna.

Luego, vinieron los llamados Albergues de Carretera, más modestos, que acabarían integrándose en la red. Eso sí, el verdadero empujón llega en los años 60, pasando de 40 a 83 establecimientos. De hecho, la disputa con Marruecos nos hizo perder algunos de los más emblemáticos -como los de Tetuán, Chauen o El Aaiún- y sirvió literalmente como red de rescate para mantener la titularidad pública de hoteles emblemáticos en los 80, entre ellos el de Ceuta.

En la actualidad, Paradores ha traspasado nuestras fronteras para dar el salto a Portugal, con el único establecimiento fuera de España de los 98 que forman la red.

De capital 100% público (con Patrimonio del Estado como único accionista), hay dos fechas clave en su historia: su constitución en Sociedad Anónima (1991) y la recesión de 2012 que puso sobre la mesa su privatización, obligó al cierre de establecimientos y al despido de trabajadores.

152 millones empleó el Estado en evitar la ruina. Los números rojos pasaron, pero su máximo responsable sigue estando entre altos cargos del Gobierno o del partido. Actualmente, la exministra de Transportes, Raquel Sánchez.

Para proteger esta red, el actual plan del Gobierno es una inversión de 250 millones para modernizar el 60% de Paradores.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido