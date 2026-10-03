¿En qué fecha habría elecciones generales si se convocan este lunes? Esto es lo que dice la calculadora política

El contexto Sánchez estaría sopesando el adelanto electoral tras el rechazo de los decretos de vivienda y para ayudarle en su decisión ha encargado encuestas flash al CIS.

Pedro Sánchez estaría considerando un adelanto electoral, aunque no hay nada confirmado. Si anunciara la disolución de las Cortes el lunes, las elecciones generales se celebrarían el 29 de noviembre, según la Ley Electoral. Las candidaturas se presentarían del 21 al 26 de octubre, y la campaña electoral se desarrollaría del 13 al 27 de noviembre, con el día de reflexión el 28 y las votaciones el 29. Expertos opinan que, aunque no es un momento ideal, podría ser el menos desfavorable para Sánchez, anticipándose a posibles consecuencias judiciales. Iván Redondo prevé buenos resultados para el PSOE. Sánchez ha solicitado encuestas al CIS para tomar una decisión informada.

Partiendo de la base de que no hay nada en firme encima de la mesa y de que Sánchez se estaría pensando lo del adelanto electoral, saquemos la calculadora política y veamos en qué fecha nos pondríamos si se convocasen elecciones y si al presidente del Gobierno le convendría o no convocarlas.

Imaginemos que el lunes, por ejemplo, Pedro Sánchez sale por la puerta de La Moncloa y anuncia que se van a "disolver las Cortes y proceder a la convocatoria de las elecciones generales".

Así, si al día 5, que es lunes, le sumamos 54 días naturales, que es lo que dice la Ley Electoral, nos pondríamos en el 29 de noviembre. Sin embargo, hasta entonces habría más fechas en el calendario.

Y es que del 21 al 26 de octubre se presentarían las candidaturas. Mientras, a la izquierda del PSOE todavía se debaten entre quién le representará. La ministra de Sanidad, Mónica García, ni confirma ni desmiente.

En lo referente al hipotético calendario, del 13 al 27 de noviembre ya estaríamos metidos de lleno en la campaña. El sábado 28 sería día de reflexión y el domingo iríamos a votar.

Una vez hecho el cálculo, nos preguntamos si le saldría rentable políticamente convocar elecciones a Sánchez. Los expertos creen que sería el momento menos malo. "La expectativa es que la situación vaya a peor", auguró el profesor Lluís Orriols en Al Rojo Vivo, a lo que añadió: "Cuando crees que no vas a encontrar una mejor situación en el futuro que ahora, es mejor hacerlo ahora". Así, se adelantarían a las posibles consecuencias de los casos judiciales del PSOE todavía pendientes.

Otros expertos, como Iván Redondo, exjefe de gabinete del presidente del Gobierno, pronostican un resultado muy generoso para el PSOE.

Lo cierto es que no sabemos qué cuentas estará haciendo Sánchez, pero sí sabemos que ha encargado encuestas flash al CIS para ayudarle con su decisión.

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