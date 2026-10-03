Verónica Barbero, tras la caída de los decretos de vivienda: "El Congreso está muy lejos de lo que quiere la ciudadanía"

¿Qué ha dicho? La portavoz de Sumar ha responsabilizado del rechazo a PP, Vox y Junts y ha considerado que su posición les "condena políticamente". En su análisis, la cuestión de la vivienda trasciende el debate ideológico y exige, según ha defendido, escuchar las demandas que llegan desde las calles.

La caída de los decretos de vivienda en el Congreso ha generado un nuevo escenario político, incrementando la presión sobre el Gobierno. Verónica Martínez Barbero, portavoz de Sumar, ha responsabilizado a PP, Vox y Junts por el rechazo, afirmando que el Congreso está distante de los deseos ciudadanos. Barbero destaca que la vivienda es una preocupación pública, reclamando que deje de ser objeto de especulación. Tras el rechazo, se han producido movilizaciones en varias ciudades, como la acampada en la Puerta del Sol. Sumar, centrado en la vivienda, se prepara para posibles elecciones, proponiendo medidas como limitar precios y acabar con el alquiler turístico.

La caída de los dos decretos de vivienda en el Congreso ha abierto un nuevo escenario político y ha elevado la presión sobre el Gobierno. Un día después de la votación, la portavoz de Sumar, Verónica Martínez Barbero, ha analizado lo ocurrido y ha señalado directamente a PP, Vox y Junts por el rechazo de los decretos.

"Nosotras lo que creemos es que ayer se demostró que el Congreso, por mor de ese voto de las derechas, está muy lejos de lo que quiere la ciudadanía en este país", ha asegurado Barbero. La portavoz de Sumar ha defendido que la vivienda se ha convertido en una de las principales preocupaciones de la ciudadanía: "Todo el mundo está diciendo alto y claro que la vivienda tiene que dejar de ser algo para especular y tiene que empezar a ser un derecho".

Barbero ha responsabilizado del rechazo a PP, Vox y Junts y ha considerado que su posición les "condena políticamente". En su análisis, la cuestión de la vivienda trasciende el debate ideológico y exige, según ha defendido, escuchar las demandas que llegan desde las calles. Asimismo, la portavoz de Sumar también se ha referido a las movilizaciones que se están produciendo en distintas ciudades después de la caída de las medidas. En Madrid, la acampada de la Puerta del Sol continúa tras el rechazo de los decretos, mientras este sábado hay convocadas manifestaciones en diferentes puntos del país.

Barbero ha asegurado que Sumar está "mirando hacia la calle", aunque ha matizado que lo hace para recoger las demandas relacionadas con la vivienda. "Esta batalla la vamos a ganar, la vamos a ganar también en las instituciones", ha afirmado, antes de reclamar medidas para garantizar "ese alquiler digno, esa vivienda digna" y poner fin a la actividad de fondos buitre y especuladores.

Preguntada por la posibilidad de que la situación política desemboque en un adelanto electoral, Barbero ha evitado pronunciarse sobre cuándo podría producirse una convocatoria y ha insistido en que Sumar está centrado actualmente en la vivienda. La portavoz ha recogido además las palabras de la ministra de Sanidad, Mónica García, quien había asegurado que Sumar está preparado para unas elecciones "ahora", dentro de un mes o en los próximos meses: "Estamos preparadas para cuando llegue", ha señalado Barbero.

"Lleguen cuando lleguen estas elecciones van a ser un referéndum sobre la vivienda", ha afirmado. En este sentido, ha enumerado algunas de las medidas que Sumar quiere llevar al debate: poner fin al alquiler turístico y al alquiler por habitaciones, limitar los precios y recuperar la renovación automática de los contratos de alquiler. Barbero ha evitado desvelar nombres y ha defendido que el espacio político cuenta con diferentes perfiles para afrontar un eventual proceso electoral: "Tenemos un montón de caras. Esto es lo bonito de nuestro espacio y supongo que eso también es lo que genera parte de la expectación".

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