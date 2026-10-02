Sánchez encarga encuestas flash y el CIS ya pregunta tras la caída de los decretos de vivienda y el posible adelanto electoral

El presidente de la consultora GAD3, Narciso Michavila, ha recordado que cuando Sánchez hizo su período de reflexión de cinco días "dijo que se había enterado de una encuesta del CIS por los medios de comunicación".

Pedro Sánchez está considerando adelantar las elecciones tras el rechazo en el Congreso de los dos decretos de vivienda presentados por el Gobierno. Para tomar una decisión, ha encargado encuestas flash y el CIS también está realizando estudios similares. Estas encuestas buscan medir el impacto del rechazo a los decretos y evaluar las posibilidades del PSOE de convertirse en la primera fuerza política en un posible adelanto electoral. Narciso Michavila, presidente de la consultora GAD3, afirmó en "Al Rojo Vivo" que su empresa no está realizando encuestas para el PSOE. Michavila considera normal que se realicen estas encuestas, ya que el CIS incluye preguntas de intención de voto en sus estudios.

Pedro Sánchez está reflexionando sobre la posibilidad de adelantar las elecciones tras el rechazo en el Congreso de los dos decretos de vivienda presentados este viernes por el Gobierno de coalición. Según ha podido saber laSexta, para ayudarle a tomar una decisión, el presidente del Gobierno ha encargado encuestas flash. Además, el CIS también está realizando encuestas de este tipo.

Fuentes cercanas a Sánchez han informado a laSexta de estas encuestas flash, con las que el presidente quiere conocer el impacto del rechazo a los decretos.

Tal y como ha contado la periodista de laSexta, Esher Redondo, en Al Rojo Vivo, además de conocer el impacto de esta decisión, Sánchez también quiere saber qué posibilidades tiene el PSOE de quedar como primera fuerza política en ese hipotético adelanto electoral, incluso aunque no pueda gobernar.

Asimismo, laSexta ha sabido que el CIS también está realizando encuestas de este tipo.

"Es normal que se estén haciendo"

Por otra parte, el presidente de la consultora GAD3, Narciso Michavila, ha asegurado en Al Rojo Vivo que "GAD3 no está haciendo encuestas para el PSOE en estos momentos, del señor Sánchez".

En relación a las encuestas que se están haciendo, Michavila ha recordado que cuando Sánchez hizo su período de reflexión de cinco días, "dijo que se había enterado de una encuesta del CIS por los medios de comunicación".

"Es muy normal que puedan estar haciendo este tipo de encuestas", ha valorado. En este sentido, ha apuntado que "el CIS lleva unos años que ha metido preguntas de voto en todas y cada una de las encuestas que hace. Así que no sabemos nada de servicios públicos, fiscal y demás, pero ellos sí que tienen datos del voto".

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