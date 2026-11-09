"¿Por qué apoyas la causa nazi?": así reclutaba Núcleo Nacional a nuevos miembros a través de un grupo ultra

Los detalles Se llaman White Boys y son un grupúsculo ultra asturiano que además de organizar "cacerías" humanas habrían hecho de reclutas para el grupo neonazi.

El grupo ultra asturiano White Boys, vinculado al Núcleo Nacional, reclutaba nuevos miembros organizando "cacerías" humanas y realizando entrevistas por WhatsApp, según 'El País'. En estas entrevistas, los aspirantes eran evaluados con preguntas como "¿por qué apoyas la causa nazi?". Si las respuestas no convencían, la cúpula reaccionaba con ira. Uno de los líderes, identificado como Jesús R., contactaba directamente con los interesados. Muchos reclutas son menores, con edades entre 14 y 22 años. La Policía Nacional detuvo a 14 personas en una operación en siete provincias por delitos de incitación al odio y tenencia de armas. Isabel Peralta fue liberada con cargos tras encontrarle cuatro armas largas.

Núcleo Nacional reclutaba nuevos miembros a través de un grupo ultra que organizaba "cacerías" humanas, según ha adelantado el diario 'El País'. Se llaman White Boys y son un grupúsculo ultra asturiano que además de organizar esas "cacerías" habrían hecho de reclutas para el grupo neonazi.

Para ello realizaban preguntas como "¿por qué apoyas la causa nazi?". "No es una tontería para meterse o reírse con unos amiguitos", advertían en el chat. Son entrevistas hechas por WhatsApp a las que ha tenido acceso 'El País'.

Cuando una candidata no responde como la cúpula espera, entra en cólera. "¡Me cago en Dios! ¡Pólvoraaaaa! Voy a hablar con el Führer para que te echen. [...] Que yo no quiero a esos asquerosos en Núcleo Nacional".

En el análisis de estos chats descubren cómo uno de los jefes capta directamente a nuevos seguidores: "Me llamo Jesús R. Soy responsable del departamento nacional de organización de Núcleo Nacional. Tu padre me pasó tu contacto. Te agradezco el interés y el compromiso".

Muchos de ellos son menores de edad. "Aquí, los camaradas más jóvenes tienen 14 años. Entre 16 y 22 años debemos ser el 88% y el resto, somos mayores", explica uno de los reclutas.

La Policía Nacional llevó a cabo el pasado viernes una operación simultánea en siete provincias españolas que se saldó con 14 detenidos a los que se atribuía inicialmente la autoría de los delitos de incitación al odio, asociación ilícita y tenencia de armas.

En concreto, a Isabel Peralta se le intervienen cuatro armas largas en el operativo. laSexta ha hablado con su abogado, quien asegura que tiene licencia porque practica tiro deportivo. La jueza la dejó este domingo en libertad con cargos y le retiró el pasaporte por riesgo de fuga.

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