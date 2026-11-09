¿Hay que comunicar a la empresa que hacemos huelga? ¿Y si un piquete impide llegar al trabajo? José María Camarero resuelve las dudas de la huelga general del 11-N

Ante la huelga general del 11 de noviembre, la primera en 14 años, José María Camarero resuelve algunas dudas, como las causas de fuerza mayor si no podemos llegar al trabajo o qué hacer si toca trabajar en servicios mínimos.

El próximo miércoles 11 de noviembre tendrá lugar la primera huelga general en 14 años y José María Camarero resuelve en Más Vale Tarde las principales dudas de los trabajadores, sobre todo jóvenes, ante este día.

La primera cuestión es si hay que comunicar a la empresa que hacemos huelga. El experto explica que "no hay que comunicarlo a la empresa y la empresa no puede decirnos si lo vamos a hacer, porque sería ilegal". De este modo, añade que legalmente no nos pueden apuntar en listas, ni nada".

Causas de fuerza mayor

También se plantea la situación de que alguien quiera ir a trabajar, pero no pueda llegar a la oficina. Camarero señala que esto es "lo que se denomina como causa de fuerza mayor". En este punto, el periodista plantea la cuestión del transporte que "no funciona o va con mucho retraso", algo que habría que documentar con un justificante que "en muchos medios de transporte se puede pedir por internet".

La otra causa de fuerza mayor son los piquetes informativos, que también habría que documentar con fotos o vídeos para demostrar a la empresa que no se ha podido acceder al centro de trabajo.

Se puede hacer 'media huelga'

Otra cuestión que puede ocurrir y es menos conocida es la de llegar al centro de trabajo y allí decidir que se hace huelga. En este sentido, Camarero explica que se puede hacer huelga a mitad de la jornada, algo que tampoco hay que avisar, pero sí dejar constancia en el registro o el sistema que se utilice.

En lo que respecta al sueldo en este caso, Camarero explica que se descontaría "la parte proporcional" de las horas en huelga del salario base, complementos, paga extra y pluses.

Por ello, apunta que "hay que estar muy atento a la nómina de noviembre". Además, señala que ese día "no lo cotizas".

Servicios mínimos

Si tocara trabajar en servicios mínimos, Camarero afirma que "no puedes negarte". Estos servicios mínimos se establecen en servicios esenciales, como transportes. Si en este caso toca, legalmente es imposible negarse.

Por otro lado, si alguien está ese día de baja, vacaciones o tiene el día libre no es posible acogerse a la huelga, porque tiene una "situación especial" en su trabajo.

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