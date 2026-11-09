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Vox, contra Revilla

Juan Dillon asegura que los insultos de Abascal a Revilla "pueden ser un suicidio político"

"Pepe y doña Rosa, que están todavía en el medio, no quieren escuchar descalificaciones ni gritos", afirma el colaborador de Más Vale Tarde, que defiende que el tono bronco perjudicará a Vox de cara a las elecciones generales.

Juan Dillon asegura que los insultos de Abascal a Revilla "pueden ser un suicidio político"
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Este domingo, el líder de Vox, Santiago Abascal insultó gravemente al expresidente cántabro Miguel Ángel Revilla, al que se refirió como "el de las anchoas" o "el tipo del bigote que da arcadas" y le acusó de ser un "delincuente" por asegurar que, si Vox llega al Gobierno, pretende desmantelar la sanidad pública y el sistema de pensiones.

El periodista Juan Dillon asegura que, con estas palabras gruesas, "Abascal tiene mucho que perder" en lo que respecta a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

"Pepe y doña Rosa, que están todavía en el medio, no quieren escuchar descalificaciones ni gritos", afirma el colaborador de Más Vale Tarde, que sostiene que "esto puede ser un suicidio político para Abascal".

"Tranquilícese, porque puede perder más de lo que puede ganar", aconseja Juan Dillon al líder de Vox para concluir.

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