Afra Blanco: "Intentar utilizar a las víctimas de la DANA diciendo que estaban guiadas para insultar a Mazón me parece insultante y absurdo"

A raíz de la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral por las víctimas de Urda en la catedral de Toledo, Afra Blanco hace una reflexión sobre quienes aseguran que el funeral de Estado por las víctimas de la DANA estaba "organizado para que solo insultasen a Mazón".

Más Vale Tarde debate sobre la ausencia de Pedro Sánchez en el funeral por las víctimas del accidente ferroviario de Urda que tendrá lugar en la catedral de Toledo.

Elena Salamanca defiende que "el presidente del Gobierno tiene que estar", porque considera que "un funeral es para arropar a las víctimas" que "solo quieren el calor de las instituciones".

La periodista opina que la ausencia de Sánchez no se debe a que se trate de un acto católico en un Estado aconfesional, sino a que "sabe que si va, va a recibir muchos insultos".

Salamanca también defiende que "en un funeral católico hay mucho más respeto" y lo compara con el funeral de Estado de la DANA, que según ella estaba "todo organizado para que solo insultasen a Mazón".

"Las víctimas de la DANA estaban guiadas, automatizadas e insultaron a Mazón y le amenazaron porque 'Perro Sanxe' quiso", reacciona irónica Afra Blanco, que tiene claro que "lo que hicieron y dijeron las víctimas de la DANA a Mazón lo hicieron libres y autónomas".

Del mismo modo, considera "legítimo" que "los familiares de las víctimas de Urda consideren que el presidente del Gobierno tendría que estar".

En este sentido, la sindicalista considera que "tratar de hacer este juego absurdo de intentar utilizar a las víctimas de la DANA diciendo que estaban guiadas para insultar a Mazón me parece entre insultante y absurdo".

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