Puente pone en duda la relevancia de los documentos de Aldama: "Como prueba de la trama es bastante flojito"

"Como prueba de la trama es bastante flojito". Es la opinión de Óscar Puente sobre los documentos que Víctor de Aldama ha presentado como prueba de los contratos de obra pública supuestamente adjudicados a cambio de comisiones al exministro José Luis Ábalos. Para el actual titular de Transportes, si bien los indicios sobre la trama de las mascarillas son "más sólidos", estos datos son "demasiado burdos".

Así se ha pronunciado este viernes en 'Onda Cero', el mismo día en que el Congreso ha empezado a estudiar el suplicatoriode su antecesor. Una entrevista en la que se ha referido a la nota manuscrita que Aldama aportó al Tribunal Supremo, en la que se habla de obras públicas y cuya autoría atribuye a Koldo García, que sin embargo niega que esa sea su letra.

Aunque ha evitado pronunciarse sobre quién escribió las anotaciones -"no soy grafólogo", ha dicho-, Puente ha indicado que de "ese papeluco" y de otro documento con contratos subrayados se extrae una conclusión similar: "En el caso de carreteras, de 47 [contratos], 18 ni siquiera se han llegado a licitar", ha destacado, subrayando que "solo seis eran de la época de Ábalos". "De 47, 41 no tienen nada que ver con Ábalos", ha insistido.

"A mí me lleva a pensar que el papel ese que se ha aportado realmente no es lo que se dice que es, será otra cosa, que no sabemos muy bien qué", ha deslizado. "Como prueba de la trama es bastante flojito, por no decir bastante irrelevante o relevante precisamente de que lo que se está diciendo no es cierto o de que no tiene ni pies ni cabeza", ha remachado.

"No sé cómo Ábalos ha podido el hombre influir en contrataciones antes de que fuera ministro o después de serlo", ha ironizado incluso el ministro, para quien "estos datos parece que son demasiado burdos". "No hay algo que permite tirar del hilo", ha reiterado.

Puente, no obstante, ha reconocido que "no tiene nada de habitual ni de normal" que el entonces asesor del ministro y un empresario comentaran las adjudicaciones. "No sé qué pinta el Aldama este y Koldo hablando de las obras del Ministerio", ha admitido, apostillando que "habrá que demostrar y alguien tendrá que explicar a qué se corresponde".