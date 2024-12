Koldo García desmiente las notas aportadas por Aldama en su declaración: "Que yo sepa esa no es mi letra"

El exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, ha desmentido en una conversación telefónica con laSexta las notas aportadas por Aldama en su declaración e incluso ha llegado a asegurar que no entiende lo que pone. "Que yo sepa esa no es mi letra", ha comentado.

Además, Koldo ha negado comisiones y adjudicaciones y ha hecho hincapié en que el presunto comisionista de la trama Koldo, Víctor de Aldama, "sigue mintiendo" y "no tiene pruebas".

Estas declaraciones de Koldo se producen horas después de que Aldama se haya sentado en el banquillo del Supremo. El 'nexo corruptor' ha aportado al juez una copia de conversaciones que mantuvo con Koldo García a través de WhatsApp con mensajes genéricos sobre la adjudicación amañada de obras públicas entre ambos, desmintiendo las versiones de Ábalos y de Koldo.

También ha entregado una nota manuscrita que atribuye al exasesor de Ábalos y en la que se hablaba de obras que se habrían realizado en capitales de provincia como Valladolid, Huesca, Jaén, Ourense o Lugo. En estos papeles, Aldama destaca que no solo fueron solo carreteras, sino también se incluyen otras obras. Precisamente sobre esta nota manuscrita, Koldo García ha asegurado a laSexta que no entiende lo que pone y que esa, que él sepa, no es su letra.

Durante la conversación con laSexta, Koldo ha asegurado que colaboró durante 34 años con la Guardia Civil en la lucha contra ETA, y que lo hizo totalmente gratis. Así, insiste en que esta colaboración se la pagan con "una operación totalmente desmesurada" en presencia de su hija, que en el momento de su detención en febrero tenía tan solo 3 años.