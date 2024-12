Una foto medio tapada, mecanografiada y con faltas de ortografía: la otra presunta prueba que mostró Aldama para demostrar el cobro de comisiones

Koldo niega el pago de comisiones, pero lo cierto es que la Fiscalía Anticorrupción sí que ve sólidas y da credibilidad a las acusaciones que este martes lanzó Victor de Aldama. Hasta que no se investiguen las cuentas y el patrimonio de Ábalos no sabremos si hay o no corrupción. Y mientras el ministro Puente asegura que la última prueba aportada por Aldama es un "papeluco" sin valor alguno.

Una foto medio tapada por unas manos, mecanografiada y con faltas de ortografía. Es la presunta prueba que mostró Aldama ante el juez, publicada por 'El Español', y con la que él dice demostrar el cobro de comisiones a través de licitaciones de obras. Volviendo a la foto, Víctor de Aldama dice que la mano es de Koldo García y que se trata de la licitación de dos carreteras y es anterior a 2019.

Si analizamos la foto lo único que sacamos en claro es que aparece una ciudad: Lugo, una cantidad y la palabra "prestación" más una fecha. Lo mismo sucede con la otra supuesta licitación de obra, pone Jaén, 10,6 millones y "prestación" 10 de diciembre.

Según la versión de Aldama él pagaría por adelantado grandes cantidades de dinero tanto al exministro Ábalos como a su exasesor. Y como garantía de que ese dinero se le iba a devolver con comisiones extras, Koldo le mandaba una serie de posibles obras que podrían ser adjudicadas a las empresas con las que Víctor de Aldama trabajaba. El condicionante era que pagara por adelantado.

La otra presunta prueba que mostró Aldama es el manuscrito que presentó ante el Tribunal Supremo, en el que dice que Koldo le prometía más licitaciones. Aunque el exasesor de Ábalos ha negado este miércoles que esta sea su letra. Y otro apunte, volvió a recalcar que él le dio dinero en mano a Ábalos, en concreto 170.000€. Tres veces en la casa del exministro y otras veces en el Ministerio.

Y mientras la Fiscalía Anticorrupción considera sólidas las declaraciones del empresario, desde el Ejecutivo no dan credibilidad alguna a ninguno de los documentos. Mientras Óscar Puente insiste en que la mayoría de obras se dieron a las mejores opciones, que no quita que no hubiera comisiones.