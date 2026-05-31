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"¡Fue como 'boom'!": un meteorito sorprende a todos en Nueva Inglaterra y acaba explotando como 300 toneladas de TNT

¿Qué ha pasado? Sin que nadie supiera bien qué estaba pasando, las ventanas comenzaron a vibrar y un estruendo sin fuego ni humo acabó por sembrar el pánico entre los estadounidenses.

Meteorito sobrevolando Nueva Inglaterra
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Era una tarde normal en Nueva Inglaterra. Una como muchas otras en Estados Unidos. Sí, era. Lo era hasta que dejó de serlo. Hasta que un enorme meteorito sorprendió a perros, gatos y personas después de sobrevolar los cielos del lugar para terminar explotando. Para dejar una explosión que equivale a 300 toneladas de TNT.

"¡Fue como 'boom'! Dije, ¿qué fue eso? Todos nos estábamos mirando", cuenta una de las testigos del acontecimiento.

Porque todo fue de repente. Sin previo aviso. Haciendo que muchos miraran al cielo sin encontrar una respuesta clara a qué hizo que las ventanas de sus casas vibrasen.

Nadie tenía claro qué estaba pasando hasta que, de repente, una explosión sin fuego ni humo hizo que incluso hubiera todavía más dudas.

"Cuando escuchamos ese estallido pensamos que era el momento de salir de casa", afirma otro de los que presenciaron y escucharon todo.

Más bien de los que escucharon todo, porque de no ser por las cámaras de seguridad a saber si se habría desvelado y revelado qué causó tal sorpresa en Nueva Inglaterra.

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