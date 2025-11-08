Ahora

Tensión política

PP y PSOE siguen enfrascados en una batalla multitemática para cargar contra el adversario

Los detalles Por mucho que sea un fin de semana, Miguel Tellado y María Jesús Montero han continuado la batalla dialéctica entre ambas formaciones con diferentes temas como los cribados, Mazón o Junts como protagonistas en las ofensivas.

Miguel Tellado y María Jesús Montero
Ni en fin de semana bajan la guardia Partido Popular y PSOE. Ambas formaciones, a través de Miguel Tellado y María Jesús Montero respectivamente, han realizado duros golpes al oponente con diferentes temas para seguir con una batalla dialéctica que solo va a más con el paso de los meses.

En Sevilla y durante el acto 'popular' celebrado en Sevilla, el secretario general del PP ha querido bajarse al barro para señalar a la que será la adversaria de Juanma Moreno de cara a las próximas elecciones andaluzas: "Vaya candidata a elegido el socialismo. Es la andaluza que más daño ha hecho a su propia tierra. 'María Jesús Manos quemadas'".

En cambio, la vicepresidenta primera del Gobierno ha preferido centrarse en el presidente andaluz y su "negligencia" con los fallos en los cribados de cáncer: "Más de 2300 mujeres, según la Junta, que no saben si tienen un problema o no".

Pero aún con la crisis de los cribados, Tellado tiene claro que "Moreno va a ganar las elecciones". Y puesto a pronosticar, también ha dado la victoria a Alberto Núñez Feijóo en los comicios nacionales porque su canción es "la salvación" (jugando con el título de una canción del grupo Arde Bogotá).

Montero, no obstante, discrepa y considera que las elecciones que tienen que llegar son otras, concretamente las de la Comunidad Valenciana después de que Carlos Mazón anunciara su renuncia este lunes: "Lo que no tiene sentido es que ahora el Partido Popular se dedique a negociar con Vox un posible sustituto del señor Mazón en vez de asumir la responsabilidad y por tanto convocar a los ciudadanos a las elecciones".

Porque para el Gobierno de coalición, y digan lo que digan desde el PP o Junts, insisten en que queda legislatura para rato: "Estamos muy entrenados, voto a voto, en conseguir los acuerdos parlamentarios para sacar adelante las iniciativas".

