PP y PSOE siguen enfrascados en una batalla multitemática para cargar contra el adversario

Durante el fin de semana, el Partido Popular y el PSOE continúan su enfrentamiento dialéctico. En Sevilla, Miguel Tellado del PP criticó a María Jesús Montero, calificándola como "la peor candidata" para las elecciones andaluzas, mientras que Montero acusó a Juanma Moreno de "negligencia" por fallos en cribados de cáncer. Tellado confía en la victoria de Moreno y de Alberto Núñez Feijóo en las elecciones nacionales. Montero, por su parte, insta a elecciones en la Comunidad Valenciana tras la renuncia de Carlos Mazón. El Gobierno de coalición asegura que seguirá adelante con su legislatura, buscando acuerdos parlamentarios.

Ni en fin de semana bajan la guardia Partido Popular y PSOE. Ambas formaciones, a través de Miguel Tellado y María Jesús Montero respectivamente, han realizado duros golpes al oponente con diferentes temas para seguir con una batalla dialéctica que solo va a más con el paso de los meses.

En Sevilla y durante el acto 'popular' celebrado en Sevilla, el secretario general del PP ha querido bajarse al barro para señalar a la que será la adversaria de Juanma Moreno de cara a las próximas elecciones andaluzas: "Vaya candidata a elegido el socialismo. Es la andaluza que más daño ha hecho a su propia tierra. 'María Jesús Manos quemadas'".

En cambio, la vicepresidenta primera del Gobierno ha preferido centrarse en el presidente andaluz y su "negligencia" con los fallos en los cribados de cáncer: "Más de 2300 mujeres, según la Junta, que no saben si tienen un problema o no".

Pero aún con la crisis de los cribados, Tellado tiene claro que "Moreno va a ganar las elecciones". Y puesto a pronosticar, también ha dado la victoria a Alberto Núñez Feijóo en los comicios nacionales porque su canción es "la salvación" (jugando con el título de una canción del grupo Arde Bogotá).

Montero, no obstante, discrepa y considera que las elecciones que tienen que llegar son otras, concretamente las de la Comunidad Valenciana después de que Carlos Mazón anunciara su renuncia este lunes: "Lo que no tiene sentido es que ahora el Partido Popular se dedique a negociar con Vox un posible sustituto del señor Mazón en vez de asumir la responsabilidad y por tanto convocar a los ciudadanos a las elecciones".

Porque para el Gobierno de coalición, y digan lo que digan desde el PP o Junts, insisten en que queda legislatura para rato: "Estamos muy entrenados, voto a voto, en conseguir los acuerdos parlamentarios para sacar adelante las iniciativas".

