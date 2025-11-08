Al menos una decena de personas afectadas por una intoxicación alimentaria en un hotel de Murcia

Imagen de archivo de una ambulancia del Servicio Murciano de Salud

Los detalles Según han confirmado fuentes de la Conserjería de Salud Públcia de la Región de Murcia a laSexta, se está investigando una posible intoxicación alimentaria en un hotel de Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar.

La Conserjería de Salud Pública de Murcia está investigando una posible intoxicación alimentaria que ha afectado a al menos diez personas en un hotel de la Región, según han confirmado fuentes de Salud Pública a laSexta.

Los afectados son clientes de un hotel en Lo Pagán, en San Pedro del Pinatar y cinco de los afectados han tenido que desplazarse a un centro hospitalario debido a los dolores abdominales que padecen. Uno de ellos ya ha sido dado de alta mientras que los otros permanecen en observación.

Además, una sexta persona fue atendida con síntomas leves sin que necesitara trasladarse al hospital.

Por su parte, los técnicos de Seguridad Alimentaria están recogiendo muestras para determinar el origen de la intoxicación.

Mientras tanto, el hotel ha tomado medidas cautelares en colaboración con las autoridades.

