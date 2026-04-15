El PSOE mueve una declaración institucional para condenar el incidente con el diputado de Vox en el Congreso: "La democracia no es gritar más"

Los detalles "El Congreso no es un espectáculo; no es un plató de televisión ni un ring. Es la sede de la soberanía popular y merece respeto", claman los partidos firmantes de una declaración institucional que condena el suceso protagonizado ayer en la Cámara por el diputado de Vox José María Sánchez.

La mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados apoyan una declaración institucional promovida por el PSOE, condenando el comportamiento del diputado de Vox, José María Sánchez. Durante un incidente, Sánchez subió a la tribuna y se encaró con el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis. La declaración, que se leerá en el Pleno, cuenta con el respaldo de todos los grupos parlamentarios excepto PP, UPN, Junts y Vox. Los firmantes describen el suceso como una "grave falta disciplinaria" y reafirman su compromiso con el respeto y la convivencia democrática, rechazando firmemente lo sucedido.

La mayoría de los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados están refrendando una declaración institucional promovida por el PSOE en la que se condena el incidente protagonizado este martes por el diputado de Vox, José María Sánchez. Sánchez llegó a subir a la tribuna y a encararse con el vicepresidente de la Cámara, Alfonso Rodríguez Gómez de Celis, que en ese momento ejercía la presidencia.

Según el documento, al que ha tenido acceso laSexta, los firmantes coinciden en que "lo ocurrido no es una anécdota. Es una forma de hacer política basada en el ruido, en la intimidación y en el desprecio a las normas básicas de la convivencia democrática".

Por ahora, la declaración institucional, que prevén que se lea en el Pleno del Congreso hoy mismo, cuenta con la firma de todos los grupos parlamentarios menos PP, UPN y el propio Vox. La duda está en qué hará el PP, ya que esta mañana, su líder Alberto Núñez Feijóo, ha evitado posicionarse sobre el suceso.

Según ha podido saber laSexta, el PP ha solicitado varias modificaciones en el documento para que ellos lo firmen. Por un lado, añadir una frase en la que se de por buena la versión del diputado de Vox, que asegura que otro diputado de ERC le llamó asesino. un punto el de los insultos que ha negado el propio diputado de ERC, así como diputados de otros grupos sentados cerca.

También quieren añadir un párrafo que rezaría así: "Hay muchas actitudes de otros grupos parlamentario que son igualmente condenables: gritos, insultos, gestos, etc. no siendo reprobados habitualmente por la presidencia de la Cámara.

Y además, un párrafo en la parte de conclusiones en el que "exigen" a la presidencia de la Cámara que "deje de bloquear leyes".

En la declaración promovida por el PSOE se relata el suceso y cómo el diputado de ultraderecha fue "llamado al orden por la Presidencia" en varias ocasiones, llegando a subir "a la tribuna de presidencia para increpar a una letrada". Y después, "mientras otro diputado iniciaba su intervención, regresó a la misma tribuna y se dirigió con gestos intimidatorios a la Presidencia".

Los firmantes describen el suceso como una "grave falta disciplinaria" que "atenta contra la dignidad" de la institución. "Frente a quienes intentan degradar esta institución, la Cámara se reafirma en su compromiso con el respeto, la convivencia y la ejemplaridad que la ciudadanía merece", sentencian.

Este es el texto íntegro:

"En el día de ayer, el diputado del Grupo Parlamentario Vox José María Sánchez García solicitó airadamente intervenir desde su escaño sin tener el uso de la palabra, siendo llamado al orden por la Presidencia.

Posteriormente, subió a la tribuna presidencial para increpar a una letrada de la Cámara, lo que motivó un segundo llamamiento al orden.

Minutos después, volvió a levantarse de su escaño y, mientras otro diputado iniciaba su intervención, regresó a la misma tribuna y se dirigió con gestos intimidatorios a la Presidencia, lo que obligó a interrumpir el Pleno.

Ante esta grave falta disciplinaria, fue llamado al orden por tercera vez y expulsado de la sesión, en aplicación del artículo 104 del Reglamento del Congreso.

Lo ocurrido no es una anécdota. Es una forma de hacer política basada en el ruido, en la intimidación y en el desprecio a las normas básicas de la convivencia democrática.

Encararse físicamente con los servicios jurídicos de la Cámara y desoír reiteradamente a la Presidencia vulnera el Reglamento. Pero hacerlo desde la propia tribuna presidencial, a escasos centímetros del presidente, atenta además contra la dignidad de esta institución.

El Congreso no es un espectáculo; no es un plató de televisión ni un ring. Es la sede de la soberanía popular y merece respeto.

Por eso, rechazamos firmemente lo sucedido y exigimos que no vuelva a repetirse.

La democracia no es gritar más. Es respetar más.

Frente a quienes intentan degradar esta institución, la Cámara se reafirma en su compromiso con el respeto, la convivencia y la ejemplaridad que la ciudadanía merece".

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