Ferraz y Moncloa intentan esquivar la crisis abierta con el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. El PSOE descarta abrirle expediente tras acusar al partido en una conversación con barones del PP en Fitur, de situarse en el extrarradio de la constitucionalidad con la ley de amnistía.

Desde el Gobierno ha habido recado, aunque otros pesos pesados del partido guardan silencio. La vicepresidenta primera,Maria Jesús Montero, le ha pedido que deje de buscar notoriedad con críticas al PSOE. "Ese no es el camino", ha sentenciado Montero. Al ser interrogada sobre si Page sigue teniendo sitio en el PSOE, la 'número dos' del partido ha reiterado que "no es bueno, no es adecuado que esa notoriedad sea a partir de estar confrontando con las estrategias del Gobierno y del partido". A renglón seguido ha dejado la responsabilidad sobre su futuro en manos de Page: "A partir de ahí cada uno tiene que hacer su propia reflexión".

"Mi advesario", dice hoy García Page, "no es ningún socialista". El presidente de Castilla- La Mancha ha pedido este jueves que se respete su opinión, auqnue no quiere ahondar más en la crisis provocada por sus palabras. "No he hablado con nadie", ha desvelado. "Yo estoy de acuerdo con el 90% de lo que se decide en mi partido, pero se me tiene que permitir opinar", ha añadido.

Su opinión quedaba clara ante las cámaras en ese encuentro con el PP en Fitur. Una conversación con barones del PP que el equipo de Page califica de informal y de tono irónico. "A mí están a punto de extraditarme, joder", decía Page ante los 'populares' Juanma Moreno, Mazón y López Miras. Hablaba de sus críticas a la acción del partido socialista con la ley de amnistía, que ante los micros definía como "muy en el límite ya del extrarradio". Unas palabras que rápidamente eran contestadas por el ministro de Transportes Óscar Puente, que acusaba a Page de ser él el que estaba en el extrarradio del partido desde hacía tiempo. La réplica de Puente golpeaba a Page que recordaba que "el que gana a la derecha y extrema derecha de este país no está en el extrarradio".

Un duelo dialéctico con el PSOE y unaimagen de fraternidad con barones del PP que hoy Moncloa intenta dejar pasar. Fuentes del PSOE a laSexta descartan que se vaya a abrir un expediente a Page. "Es es lo que a él le gustaría", creen los socialistas, que señalan que ni siquiera van a llamarle para no darle ese gusto. Una situación que evidencia la distancia que hay ahora mismo entre el presidente castellanomanchego y el resto del partido.

Otras fuentes consultadas en el PSOE afean que el barón socialista no sea capaz de decir nada en sus propias filas, manteniendo el silencio en la convención socialista y creen que lo que hace Page con estos movimientos en público con el PP es buscar su hueco. Además, aunque reconocen que García Page "suma" en el PSOE, insisten en que él no sería nada sin el partido.

En público, la portavoz del PSOE, Ana Redondo, se ha limitado a explicar que cree que ese tipo de declaraciones fuera no es lo que más conviene ni a Page ni al PSOE. "El PSOE es muy amplio, con muchos acentos y siempre que se discuta en el seno pues mejor nos va a todos", ha añadido.

Y es que desde el PP, Alberto Núñez Feijóo, ha criticado lo que él considera una "humillación" a Page. "A los presidentes autonómicos no se les debe humillar y menos al que ha ganado por mayoría. El PSOE está en el extrarradio de la Constitución. No es una crítica, es una crónica", ha añadido.