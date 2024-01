Máxima tensión entre el PSOE y el presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García Page, después de que éste participara en una 'minicumbre' con otros presidentes autonómicos del PP en Fitur en la que criticaba con dureza las últimas decisiones de la Ejecutiva de Pedro Sánchez. Una cámara registró cómo García Page hablaba no sólo de su oposición a los acuerdos con los independentistas sino también de la tensión que siente dentro del partido contra él.

Un encuentro que ha marcado un antes y un después en las reacciones de Ferraz y de la Ejecutiva de Sánchez frente a las ya habituales discrepancias del castellanomanchego. Hoy, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, le ha respondido criticando que lo que busca es notoriedad al situar al PSOE en "el extrarradio de la Constitución" y le ha advertido de que "ese no es el camino". Montero ha asegurado que el PSOE trabaja siempre garantizando la Constitución a pesar de "los ataques que estos días ha recibido por parte del PP, que incluso ha llegado a afirmar que en este país no existe Constitución". Y ha añadido que no comparte "una estrategia en la que la notoriedad se hace a partir de la discrepancia" con las estrategias del Gobierno y del partido. "Ese no es el camino. El camino es ser capaces, entre todos, de frenar el avance de la derecha y de la ultraderecha", ha subrayado la también vicesecretaria general del PSOE, que ha insistido en que las afirmaciones de García-Page "no se corresponden con la realidad de lo que el Ejecutivo está desarrollando" en torno a la ley de amnistía.

Al ser interrogada sobre si Page sigue teniendo sitio en el PSOE, la 'número dos' del partido ha reiterado que "no es bueno, no es adecuado que esa notoriedad sea a partir de estar confrontando con las estrategias del Gobierno y del partido". A renglón seguido ha dejado la responsabilidad en manos de Page: "A partir de ahí cada uno tiene que hacer su propia reflexión".

En el mismo sentido se ha pronunciado el exministro socialista José Blanco, para quien el presidente de Castilla-La Mancha "estaría mejor callado". También el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha tenido unas palabras para García Page al que acusa de "desconocer" la historia del PSOE. Preguntado por el hecho de que Page haya manifestado que el PSOE se está situando en el "extrarradio" de la Carta Magna, el titular de Interior ha manifestado que "el PSOE nunca ha estado en el extrarradio de la Constitución", ya que respalda la norma fundamental "desde el minuto uno". "Creo que ningún otro partido ha votado siempre a la Constitución y ha tenido una labor tan importante en defensa de esta Constitución", ha insistido añadiendo que decir otra cosa "es desconocer la historia, el presente y el futuro del PSOE, quien ha estado siempre con la Constitución y lo seguirá estando". "Lo está y lo seguirá estando", ha remarcado.

La conversación de Page con el PP

Se ha denominado 'minicumbre' del Fitur. Un pequeño corrillo en la Feria Internacional de Turismo formado por tres de los barones del PP, Carlos Mazón, Juanma Moreno y Fernando López Miras, con el socialista Emiliano García-Page. En la conversación, Page se desahoga sobre las tensiones que afronta dentro de su propio partido, mostrando complicidad con sus homólogos 'populares' de la Comunitat Valenciana, Andalucía y Murcia. Les llega a confiar, con una cámara grabando a pocos metros, que se siente en tensión porque "el PSOE echa a todo dios que se le opone".

En la conversación, Page confiesa a los 'populares' cierto descontento respecto a la dirección de su partido. "A mí están a punto prácticamente de extraditarme", bromea recibiendo la respuesta irónica de Mazón: "No pasa nada, luego te dan la amnistía".

"Eso me dijeron el otro día en una reunión [...] Digo, serán hijos de...", prosigue el socialista. "Si se mete contigo, haremos desde fuera rollo", le asegura el andaluz, que concluye que a Page le gusta tener a sus compañeros de partido "nerviosos todo el día". Por último, Page les confía cómo se siente con la tensa situación: "Yo sufro lo que no te imaginas. Lo que ha hecho el PSOE es de una tensión máxima, echar a todo dios que se le opone...".

La tensión entre Page y el PSOE se desborda

El PSOE solía intentar modular sus respuestas a los desacuerdos expresados en público por Page, pero algo ha cambiado en las últimas horas en la relación. La respuesta por parte de algunos de sus compañeros llegaba poco después, el mismo miércoles. El ministro de Transportes, Óscar Puente, era el primero, defendiendo que el PSOE está "en el centro de la Constitución" y que es el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, el que está "en el extrarradio del PSOE" desde hace tiempo.

En redes sociales, quién salía a defender rápidamente al partido era Santos Cerdán, secretario de Organización del PSOE. Con una mención directa, Cerdán le decía a Page: "Todo terrorismo es malo. El problema planteado por otros es, ¿qué es terrorismo? Creo que la gran mayoría lo sabemos y tú deberías saberlo".

Fuentes del PSOE a laSexta insisten en lo mismo. Critican que Page se apunta "a los argumentarios del PP" y defienden que el PSOE es "el partido político que más protege a la Constitución y las instituciones que de ella emanan, ante un Partido Popular y sus aliados neofascistas que están en el desprestigio diario de todas ellas, e incumpliendo la Constitución desde hace cinco años con el CGPJ".

Page se defiende: "Yo gano elecciones"

La réplica de Page tampoco ha tardado en llegar y ha recordado al exalcalde de Valladolid, ahora ministro de Transportes, que él gana elecciones en su Comunidad Autónoma. "El que gana a la derecha y a la extrema derecha en este país no está en ningún extrarradio. Yo gano elecciones. A ver si voy a tener que pedir disculpas por ganar elecciones".

En todo caso, ha venido a matizar que el PSOE es "el partido troncal de la Constitución y necesario para entender lo que ha pasado hasta ahora". "La Constitución es viable por el PSOE y quiero que sea viable. Y los independentistas quieren llevar a la Constitución a la frontera, al extrarradio", ha indicado.