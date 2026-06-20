JUPOL pide al juez Peinado que rectifique tras asegurar que los policías pueden ayudar a la fuga de Begoña Gómez: "Es una barbaridad"

¿Qué ha dicho? El sindicato policial ha emitido un comunicado en el que exigen al magistrado que rectifique inmediatamente sus afirmaciones porque suponen "un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares".

El juez Juan Carlos Peinado ha causado controversia al abrir juicio oral a Begoña Gómez y retirarle el pasaporte, argumentando que los agentes que la protegen podrían facilitar su fuga. Esta afirmación ha indignado al Gobierno y al sector policial, llevando al sindicato JUPOL a emitir un comunicado criticando al magistrado. JUPOL defiende que los agentes de la Policía Nacional, especialmente los adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno, actúan profesionalmente y en cumplimiento de la ley. Consideran imprescindible una rectificación de estas declaraciones, que proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos ejemplares.

El juez Juan Carlos Peinado ha generado una enorme polémica este sábado con su decisión de abrir juicio oral a Begoña Gómez y retirarle el pasaporte porque lo ha hecho con una argumentación en la que asegura que los agentes que la protegen podrían también ayudarla a emprender una fuga.

Unas afirmaciones que han generado una indignación en el Gobierno, pero que tampoco han sentado bien en el sector policial. Tanto es así que el sindicato policial JUPOL ha emitido un comunicado en el que denuncia que el magistrado haya defendido en su auto de apertura de juicio oral a Begoña Gómez que los agentes del Palacio de la Moncloa podrían ayudar a la mujer del presidente del Gobierno a huir de España.

"Resulta una auténtica barbaridad sugerir que miembros de la Policía Nacional, y en particular los agentes adscritos a la seguridad de la Presidencia del Gobierno, pudieran colaborar en una hipotética fuga o en cualquier actuación encaminada a sustraer a una persona de la acción de la Justicia, lo diga quien lo diga", han publicado.

JUPOL ha reiterado que "los profesionales que integran la escolta de Presidencia desempeñan exclusivamente las funciones que les atribuye la ley": "Garantizar la protección y seguridad de las autoridades a las que están asignados, actuando en todo momento con absoluta profesionalidad, neutralidad y en estricto cumplimiento de la legislación vigente y de las resoluciones judiciales". "Poner en duda su actuación carece de fundamento y supone un injustificado descrédito de servidores públicos ejemplares", han añadido-

Por ello, consideran "imprescindible una rectificación de unas manifestaciones que, además de carecer de base alguna, proyectan una sospecha injusta sobre servidores públicos cuya trayectoria está presidida por el respeto a la ley y a las instituciones". "La confianza en el Estado de derecho exige preservar el buen nombre y la profesionalidad de quienes cumplen diariamente con su deber al servicio de todos los ciudadanos", han concluido.

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