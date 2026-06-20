La nube del adelanto electoral ensombrece a un Sánchez que intenta alejarla pese a las dificultades

Los detalles Pese a endurecer el discurso contra el mandatario socialista, el PP sigue sin mover ficha respecto a una posible moción de censura, una opción sobre la que mantiene silencio.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reafirmado que no habrá elecciones anticipadas, insistiendo en que los comicios generales se celebrarán en 2027 y no coincidirán con las elecciones autonómicas y municipales de mayo de ese año. A pesar de las dificultades del Ejecutivo para avanzar en su agenda parlamentaria, Sánchez intenta disipar las especulaciones sobre un adelanto electoral. Sin embargo, la presión política aumenta, con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, criticando al Gobierno por impedir una votación sobre elecciones anticipadas. Aunque el PP intensifica su discurso, no ha avanzado hacia una moción de censura. Mientras tanto, algunos socios parlamentarios también sugieren la necesidad de elecciones anticipadas. El Gobierno, sin embargo, sigue enfocado en "agotar la legislatura".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, insiste en que no habrá elecciones anticipadas. A pesar de la creciente presión política y de las dudas sobre la estabilidad de la legislatura, el jefe del Ejecutivo ha reiterado en las últimas horas que los comicios generales se celebrarán en 2027. Además, ha despejado otra incógnita: no coincidirán con las elecciones autonómicas y municipales previstas para mayo de ese año.

Con este mensaje, Sánchez trata de alejar la constante sombra de un adelanto electoral. Sin embargo, esa posibilidad gana peso en el debate político a medida que aumentan las dificultades del Ejecutivo para sacar adelante su agenda parlamentaria. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha elevado este viernes el tono de sus críticas contra el Gobierno tras la decisión de la Mesa del Congreso de impedir la votación de una enmienda que instaba al presidente a convocar elecciones anticipadas.

"¿No podemos pedir al presidente que convoque elecciones? ¿De qué Parlamento hablamos? ¿Es una autocracia o una democracia?", se preguntó durante un acto en Sueca (Valencia). Feijóo denunció además: "No nos dejan votar en urna y no nos dejan votar en el Congreso. Es la degradación máxima del sanchismo", en una línea similar a la utilizada esta semana por el secretario general del PP, Miguel Tellado, quien llegó a afirmar que "en el Congreso de los Diputados vivimos en una democracia secuestrada".

Pese a endurecer el discurso, el PP sigue sin mover ficha respecto a una posible moción de censura, una opción sobre la que mantiene silencio.

Sánchez introduce un matiz

Aunque el presidente mantiene que agotará la legislatura, en las últimas horas ha dejado entrever por primera vez algún matiz sobre ese compromiso. Durante la cumbre europea celebrada en Bruselas, Sánchez respondió a las preguntas sobre qué ocurriría si los Presupuestos Generales del Estado no lograran el respaldo necesario. "Si se tienen que tomar decisiones, se tomarán conforme a esas hipótesis", afirmó, sin concretar más.

Fue entonces cuando añadió un detalle hasta ahora inédito: las generales no coincidirán con las autonómicas y municipales. La presión para que los ciudadanos vuelvan antes a las urnas ha aumentado esta semana, también desde algunos de los socios parlamentarios del Ejecutivo.

Junts fue el primero en abrir ese debate al defender que "hay que convocar elecciones y dar voz a los ciudadanos" y, poco después, se sumó el PNV. En paralelo, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, aseguró que la prioridad sigue siendo "agotar la legislatura", mientras que la ministra Elma Saiz resumió la posición del Gobierno con una sola palabra: "Aguantar".

Una estrategia que tampoco convence plenamente a Esquerra Republicana. Su portavoz, Gabriel Rufián, advirtió esta semana de que "aguantar nos puede parecer bien, pero aguantar para nada es una tontería".

Mientras continúa el debate sobre un posible adelanto electoral, el PP ha anunciado que registrará una nueva iniciativa en el Congreso para reclamar la dimisión del presidente del Gobierno, una propuesta que sí podrá ser debatida en la Cámara. La reacción del ministro de Transportes, Óscar Puente, llegó a través de las redes sociales. Con ironía, escribió: "Esta noche no duermo", restando importancia a la iniciativa de los populares.

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