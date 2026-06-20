Trump amenaza a Cuba con una intervención similar a la de Venezuela: "Tiene buenas propiedades y una costa preciosa"

¿Qué ha dicho? El republicano asegura que una invasión de la isla caribeña sería relativamente sencilla para el Ejército estadounidense, ya que está "a un paso" y su economía está "peor que la de Irán".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sugerido la posibilidad de una intervención militar en Cuba similar a la realizada en Venezuela, tras firmar un acuerdo con Irán. Trump considera que la proximidad geográfica de Cuba facilita una intervención rápida. Sin embargo, mantiene abierta la vía diplomática, liderada por el secretario de Estado, Marco Rubio. Trump ve una oportunidad de negocio en Cuba, destacando sus propiedades y costas. Mientras tanto, el vicepresidente JD Vance mencionó que EE.UU. trabaja para revertir la crisis económica en Cuba, que considera peor que la de Irán. El gobierno cubano, liderado por Miguel Díaz-Canel, ha anunciado reformas económicas para mitigar el impacto de las sanciones estadounidenses.

Desmontar el régimen cubano con una operación similar a la que llevó a EEUU a la detención de Nicolás Maduro. Es la idea que el presidente estadounidense, Donald Trump, puso sobre la mesa este viernes, sugiriendo que próximamente se podría producir en Cuba una intervención militar como la acontecida en Venezuela el pasado enero una vez firmado el acuerdo con Irán para poner fin al conflicto en Oriente Medio.

De hecho, el líder republicano sostiene que la situación política en Cuba y su proximidad geográfica a la costa estadounidense haría aún más viable una intervención rápida en la isla caribeña. "Es posible. Hay otra cuestión: estos lugares están cerca. En cambio, si miras Irán, es un viaje muy largo (...) Venezuela está relativamente cerca y Cuba está a un paso", aseguró este viernes el dirigente en una entrevista en el portal de noticias 'Axios'.

No obstante, Trump aclara que, por el momento, se mantiene abierta la vía diplomática y mantiene una "postura flexible" respecto a Cuba liderada por su secretario de Estado, Marco Rubio, que está "muy implicado" en la cuestión. "La diferencia es que Venezuela tiene petróleo, Cuba no. Cuba tiene buenas propiedades y una costa preciosa", ha señalado el magnate, colocando esta posible operación como una gran oportunidad de negocio para Estados Unidos. Además, ha asegurado que las autoridades cubanas tienen "muchísimas ganas" de negociar con Washington.

La economía cubana, "peor" que la de Irán

Esta advertencia de Donald Trump llega horas después de que su vicepresidente, JD Vance, haya asegurado que EEUU ya trabaja para tratar de revertir la crisis económica en Cuba, una isla que está "peor" que Irán tras la guerra provocada por la ofensiva estadounidense del pasado 28 de febrero. En paralelo, el Gobierno de La Habana presentó la semana pasada un paquete de reformas destinadas a la liberalización de la economía.

En ese sentido, el Ejecutivo presidido por Miguel Díaz-Canel declaró estar decidido a profundizar en cuestiones como la gestión de los actores económicos, la modernización del sistema bancario y financiero o la inversión extranjera. De esta forma busca contrarrestar el impacto de las sanciones económicas y energéticas impuestas por la Administración Trump contra Cuba.

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