El PP acusa a Sánchez de "convertir la Moncloa en una guarida de delincuentes" tras la apertura de juicio oral a Begoña Gómez: "Entréguense y colaboren"

¿Qué ha dicho? El secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, asegura que el Gobierno funciona como una "organización criminal" y pide a Sánchez que convoque elecciones.

"Ni un día sin su escándalo". Es la primera reacción del Partido Popular a la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio oral, retirar el pasaporte y prohibir la salida del país a Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez. El secretario general de los 'populares', Miguel Tellado, asegura que este auto hace aún más insostenible la continuidad del Gobierno ante el incremento de escándalos judiciales de los últimos meses.

"Sánchez ha convertido la Moncloa en una guarida de delincuentes y el ejecutivo en una organización criminal", ha afirmado Tellado en un mensaje a través de la red social". El número dos de Alberto Núñez Feijóo ha defendido que "España se merece un Gobierno que no robe".

"Entréguense y colaboren con la Justicia", ha reclamado Tellado a Pedro Sánchez y Begoña Gómez, dando fuerza así a las sospechas del juez Peinado de que la fuga de la esposa del presidente del Gobierno era esperable. "Elecciones ya", ha concluido Tellado su mensaje.

El Gobierno denuncia una "persecución política"

En el Gobierno están indignados con esta decisión del juez Peinado. Tanto que fuentes de Moncloa han explicado a laSexta que de esta forma "se constata la persecución, la obsesión y la desproporción de un juez que ha llevado a cabo una instrucción que carece de todo sentido jurídico y que sólo atiende a motivos políticos".

De hecho, han recalcado que la mujer del presidente "va siempre con seguridad y vive en la Moncloa", por lo cual es "impensable que pueda huir".

Por último, las citadas fuentes han comparado esta decisión con la que ha adoptado el juez Calama con Zapatero, quien denegó la retirada del pasaporte porque el investigado "es una persona de pública notoriedad, circunstancia que dificulta de manera evidente que pueda situarse en una posición de ilocalización o sustraerse discretamente al procedimiento".

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