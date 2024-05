El PSOE dice basta. La indignación ha recorrido las filas socialistas tras la publicación y viralización en redes sociales del último mensaje de odio de Santiago Abascal. Este viernes, el líder ultraderechista usaba su cuenta en la red social 'X' para publicar una foto en la que aparecía el atacante de Mannheim, que el mismo día sembraba el terror en la ciudad alemana al dejar varios heridos con un cuchillo.

Junto a esa foto, el presidente de Vox escribía el siguiente mensaje: "Aquí vemos a un aliado de Sánchez, pidiendo que le premien como ha premiado por lo mismo a todos sus aliados". Un mensaje que no solo ha generado enfado en el PSOE, sino que ha llevado a la formación a anunciar que está estudiando acciones legales contra Abascal: "El mensaje ha sobrepasado todos los límites en la ética y la política".

Así se han expresado los socialistas en un comunicado en el que aseguran que Vox "es un partido que se sitúa en las lindes de la democracia", y que por ello no van a permitir "ni un solo exabrupto ultra más". "Acudiremos a la Justicia para defender la buena política", han manifestado en esa nota, en la que han aprovechado para reclamar al líder de la oposición y del PP, Alberto Núñez Feijóo, que rompa los pactos de gobierno que tiene su partido con la ultraderecha.

"Exigimos a Feijóo que condene estos comportamientos, y lo haga con urgencia; que rompa todos sus gobiernos compartidos con los ultras en comunidades autónomas y ayuntamientos", han reclamado al máximo responsable de los populares, que de momento no ha emitido respuesta sobre la grave acusación perpetrada por Vox, que no han dudado en tachar de "comportamiento miserable".

No solo el PSOE. También varios ministros socialistas como María Jesús Montero, Félix Bolaños o Pilar Alegría han condenado las palabras de Abascal: "No vamos a caer en sus provocaciones, pero no permitiremos más insultos ni injurias"; "Abascal acaba de cruzar un límite intolerable. La internacional ultra es un peligro para la convivencia. Envenenan todo con odio"; "Odio, odio y más odio. ¿Qué se necesita para romper con ellos?", son algunas de las denuncias de los líderes del Gobierno.