Zaida Cantera, sobre las dos mujeres que denunciaron a Salazar: "Deben tener una mala hostia de narices"

La portavoz del PSOE, Montse Mínguez, ha señalado que todavía no ha finalizado la investigación interna contra el exdirigente socialista Paco Salazar por presunto acoso sexual y ha asegurado que seguirán hasta el final aunque ya no sea militante del PSOE, después de que las denunciantes se quejasen de que la información relativa al caso desapareció de la plataforma digital que registra el seguimiento del caso.

"Este proceso no ha concluido, la pérdida de condición de afiliado no supone el fin del procedimiento" ha señalado Mínguez en una rueda de prensa desde la sede socialista en la calle Ferraz al ser interrogada por la falta de avances en la investigación de dos denuncias anónimas presentadas hace cinco meses.

Unas declaraciones que contrastan con ese borrado en el canal interno que se produjo, antes de dar estas explicaciones, de dos denuncias por presunto acoso sexual contra el exasesor de Pedro Sánchez registradas oficialmente en el partido.

Zaida Cantera ha señalado en Al Rojo Vivo que las víctimas, cuando en un primer momento vieron que se había borrado, debieron sentir "impotencia" y "una mala hostia de narices", y es que a las víctimas "hay que escucharlas" aunque se haya dado de baja.

De esta forma, ha indicado que lo que deben hacer es "darles una respuesta". "Tienen que ver dónde se ha fallado, si realmente eso ha ocurrido, para poner medidas", ha destacado, dejando claro que no escucharlas sería un grave error porque luego es cuando "nos aparecen Ábalos".

