El PSOE denuncia injurias y calumnias por la lona colgada frente al Congreso que acusa a Sánchez de "corrupto"

El PSOE ha denunciado a la organización ultra 'Hazte Oír' por colgar una lona frente al Congreso de los Diputados, acusándola de injurias y calumnias. La lona muestra el rostro del presidente Pedro Sánchez junto a carpetas con nombres de casos judiciales relacionados con su figura, como el "caso Begoña" y el "caso Hermano". Además, la lona incluye el término "corrupto" en la tipografía de 'El Padrino'. La campaña ha generado descontento tanto en el PSOE como entre algunos vecinos del edificio, quienes habían acordado no permitir mensajes políticos en su fachada. La empresa encargada del montaje señala que no hay restricciones contractuales sobre mensajes políticos, pero el Congreso ha ordenado verificar su legalidad.

El PSOE no ha dudado en interponer una denuncia contra la lona que este lunes ha colgado en la fachada de un edificio frente al Congreso de los Diputados de la organización ultra 'Hazte Oír' por presuntos delitos de injurias y calumnias. En ella, se observa el rostro del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto a varias carpetas con los nombres de los distintos casos judiciales en torno al socialista.

En concreto, el cartel hace referencia al "caso Begoña" -en referencia, a la investigación contra la esposa del también secretario general del PSOE-; "caso Hermano" -respecto a la causa abierta contra David Sánchez por un puesto en la Diputación de Badajoz-; "caso fiscal general de Pedro Sánchez" -por la investigación en el Tribunal Supremo contra Álvaro García Ortiz por un presunto delito de revelación de secretos-; o el "caso Hidrocarburos" -en el que se analiza la evasión de impuestos en negocios de gasolina del comisionista Víctor de Aldama-.

Empresario, precisamente, también involucrado como figura protagonista en el "caso Ábalos/Koldo", también incluido en la lona, pero cuyos autores han tachado para corregir por un "caso PSOE". Todo coronado con el título "corrupto", en referencia al presidente del Gobierno y escrito en la tipografía característica de las películas de 'El Padrino'. Apenas horas después de que esta lona apareciera en la céntrica carrera San Jerónimo de Madrid, los socialistas han anunciado la denuncia.

Si bien en Ferraz no ha gustado la campaña, tampoco lo ha hecho entre algunos de los vecinos de la comunidad de cuya fachada se ha colgado. Tal y como ha podido comprobar laSexta, una vecina ha trasladado a los agentes de la autoridad presentes que el vecindario no está de acuerdo con que se cuelgue la pancarta.

Precisamente, esta mujer ha relatado a esta cadena que en una reunión de la comunidad se habló de no permitir que se colgaran lonas con mensajes políticos dado que están enfrente a la Cámara Baja. Por eso, asegura haber buscado el acta de esa reunión y así tener un documento al que aferrarse en contra de esta campaña.

Por su parte, la encargada de la empresa del montaje, que no de los organizadores, sostiene que en el contrato no se establece que no se puedan colgar mensajes políticos. Eso sí, admite que la orden de descolgarla ha llegado desde el Congreso. Cuestión que ha confirmado a laSexta un agente del Parlamento, al asegurar haber recibido la orden de "comprobar" si está todo en regla o debe procederse a descolgar la pancarta. De todas formas, apunta a que este tipo de lienzos no pueden incluir en ningún caso calumnias o injurias.