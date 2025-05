La Fiscalía pide imputar a la expresidenta de Adif por la contratación de la exnovia de Ábalos en Ineco y Tragsatec

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, que impute a Isabel Pardo de Vera, expresidenta de Adif, por la contratación presuntamente irregular de Jéssica Rodríguez, expareja de José Luis Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec. Esta petición se basa en posibles delitos de malversación y tráfico de influencias, tras indicios del Tribunal Supremo. El magistrado Leopoldo Puente destacó las comunicaciones reveladoras entre Pardo de Vera y Koldo García, exasesor de Ábalos, indicando una contratación posiblemente irregular. Además, durante el periodo de contratación, Rodríguez no desempeñó actividad laboral, según audios y su declaración en el Supremo.

Movimiento que llega después de que el Tribunal Supremo apreciara indicios de delito en su actuación. Ante ello, el alto tribunal lo expuso ante a la Audiencia Nacional pues Pardo de Vera no cuenta con condición de aforada. En concreto, el magistrado Leopoldo Puente calificaba de "reveladoras las comunicaciones mantenidas" entre Pardo de Vera y el que fuera asesor del exministro de Transportes Koldo García "cuya descripción se contiene en el referido informe de la UCO".

De hecho, Puente observa indicios bastantes para creer que la expresidenta de Adif "habría podido tener una relevante participación en la que se presenta como posiblemente irregular y caprichosa contratación por sendas empresas públicas de una persona escogida libérrimamente" por el que fuera número dos de Pedro Sánchez.

Incluso, destaca que "durante el período en el que [Jéssica] estuvo contratada" no desplegó "actividad laboral alguna". Cuestión que confirmaron unos audios que salieron a la luz el pasado mes de abril en los que la exnovia del exministro aquejaba a Koldo no tener "ni puta idea de lo que se hace allí o de lo que no". Algo que también confirmó durante su declaración en el Supremo.

Respecto a las conversaciones del exasesor del ministro con Pardo de Vera, la UCO recogió en uno de sus informes un mensaje en el que apremiaba a la que era presidenta de Adif a contratar a Jéssica: "Solo una cosa, que llamen a la chica para que inicie los trámites para la contratación como administrativa de Joseba que sino José [Luis Ábalos] me corta los huevos".